Daredevil con Spider-Man nel bellissimo fan poster di Boss Logic

Le voci relative alla presenza del Daredevil di Charlie Cox in Spider-Man 3 continuano a susseguirsi, ed è per questo che in rete fioccano tanti fan poster d’autore, l’ultimo dei quali del famoso marchio Boss Logic.

La riproposizione del Daredevil di Charlie Cox nel Marvel Cinematic Universe è oramai uno degli argomenti più interessanti presenti in rete, in special modo da quando i diritti del Diavolo di Hell’s Kitchen sono tornati in mano alla Marvel, ma per il momento Kevin Feige e company sembrano voler tenere i fan sulle spine.

A rompere gli indugi, e dare vita alla fantasia dei fan, il celebre marchio Boss Logic ha pensato bene di realizzare un fan poster fantastico dedicato alla ipotetica reunion cinematografica tra Spider-Man e Daredevil. Uno spettacolo per gli occhi…

SPIDER-MAN 3 (TITOLO NON UFFICIALE)

PRODUZIONE : Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey.

: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. CAST : Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori, Alfred Molina.

: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori, Alfred Molina. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021.

