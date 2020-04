Daredevil in Spider-Man 3: Ecco le parole di Charlie Cox

Nei mesi passati una voce ha avvicinato il Daredevil di Charlie Cox alla futura produzione legata al terzo Spider-Man movie. Sarà tutto vero?

L'interesse dei fan Marvel riguardo questa voce è stato da subito forte, ciononostante a parlare è stato in questi giorni lo stesso Charlie Cox, e le sue parole sembrano aver raffreddato i bollenti spiriti. Intervistato da ComicBook, l'attore ha smentito categoricamente un suo coinvolgimento nel prossimo Spider-Man movie, e questo nonostante più volte abbia lui stesso sperato di tornare un giorno a vestire i panni di Daredevil.

Molto spesso gli attori tendono a tenere nascosti i reali piani degli studios, pertanto la dichiarazione di Cox potrebbe non essere del tutto sincera. Tuttavia c'è da dire che i Marvel Studios - per contratto - non potranno sfruttare il personaggio per almeno due anni dalla cancellazione (ottobre 2018), e questo perchè ancora di proprietà Netflix.

A voi piacerebbe un Charlie Cox nei panni di Matt Murdock/Daredevil nel prossimo Spider-Man 3, o in altri progetti Marvel Studios?

SPIDER-MAN 3 (TITOLO NON UFFICIALE)

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 5 novembre 2021.