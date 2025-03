La serie Daredevil: Rinascita ieri ha raggiunto il giro di boa con il rilascio degli episodi 5 e 6, ma allo stesso ha fornito segnali interessanti riguardo gli eventi che segneranno i prossimi episodi.

I Marvel Studios, a tal proposito, hanno rilasciato ieri sui vari canali social il classico trailer di metà stagione che anticipa il ritorno di alcuni attesissimi personaggi, su tutti Frank Castle aka The Punisher, dei villain Bullseye e Muse, oltre che un aumento esponenziale della tensione tra lo stesso Daredevil e Kingpin, evento già anticipato proprio nel finale dell’ultimo episodio di Daredevil: Rinascita andato in scena ieri su Disney+.

Ricordiamo che la produzione della Stagione 2 di Daredevil: Rinascita è già partita.

Cosa accadrà d’ora in poi al celebre vigilante Daredevil? Non resta che attendere i nuovi episodi ogni mercoledì.

Con i protagonisti Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, il cast della serie tv vede impegnati anche Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Nikki M. James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. I primi due episodi saranno disponibili dal 4 marzo 2025.

Dario Scardapane è lo showrunner. Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; gli executive producers sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Matt Corman & Chris Ord e Justin Benson & Aaron Moorhead.

Trama Ufficiale: In Daredevil: Rinascita, Murdock, un avvocato non vedente con abilità potenziate, combatte per la giustizia attraverso il suo frenetico studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, i due uomini si trovano in un’inevitabile rotta di collisione.

Daredevil: Rinascita | Trailer Metà Stagione