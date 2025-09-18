Le riprese della seconda stagione di Daredevil: Rinascita sono attualmente in corso, ma i fan sono pronti a scommettere sull’arrivo di una ulteriore stagione.

Di recente il volto di Matt Mardock/Daredevil “Charlie Cox” si è espresso in maniera abbastanza equivoca sul futuro della nuova serie Marvel Television definendo la seconda stagione “l’ultima“. Ma sarà veramente così? La seconda stagione di Daredevil: Rinascita sarà realmente l’ultima volta dell’Uomo senza paura su Disney+? Ad offrire un aggiornamento chiaro ed ufficiale è stato in questi giorni Brad Winderbaum, responsabile dello streaming, della televisione e dell’animazione dei Marvel Studios.

Cos’ha detto Brad Winderbaum sul futuro di Daredevil: Rinascita? Ci sarà una terza stagione?

La terza stagione di Daredevil: Rinascita si farà. In occasione di un’intervista rilasciata a IGN (via GamesRadar), infatti, Brad Winderbaum ha affermato quanto segue: “Per quanto riguarda Daredevil, sì, abbiamo il via libera per la terza stagione e inizieremo le riprese l’anno prossimo.” Poche parole, ma questa volta inequivocabili.

D’altro canto, lo stesso Vincent D’Onofrio, il volto di Kingpin nella serie, aveva commentato le parole equivoche del collega Cox smentendo di fatto la possibilità che la seconda stagione fosse in effetti l’ultima. “Credo che Charlie si riferisse all’ultima stagione che abbiamo effettivamente girato, intendendo la seconda stagione. Eppure ha usato il termine “stagione finale”, quindi la cosa crea un po’ di confusione“, aveva scritto D’Onofrio sui social. “Ma io e Charlie ne abbiamo discusso e siamo entrambi d’accordo sul fatto che ci siano ottime possibilità per una terza stagione.”

Cosa sappiamo della serie Daredevil: Rinascita

Con i protagonisti Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, il cast della serie tv vede impegnati anche Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Nikki M. James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal.

Dario Scardapane è lo showrunner. Gli episodi sono stati diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; gli executive producers sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Matt Corman & Chris Ord e Justin Benson & Aaron Moorhead.

Trama Ufficiale: In Daredevil: Rinascita, Murdock, un avvocato non vedente con abilità potenziate, combatte per la giustizia attraverso il suo frenetico studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, i due uomini si trovano in un’inevitabile rotta di collisione.