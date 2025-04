Daredevil: Rinascita | Recensione della nuova serie Marvel

La prima stagione di Daredevil: Rinascita si è conclusa, ed ora tutta l’attenzione è per i futuri nuovi episodi. Questa è la nostra recensione.

L’atteso revival della serie Netflix/Marvel “Daredevil” si è finalmente palesato per tutto il mese di marzo e metà di aprile. Lo showrunner Dario Scardapane si è districato in una produzione difficile, che portava con sè un’aspettativa enorme da parte di fan ed addetti ai lavori. Sarà riuscito lo showrunner nel suo arduo compito? Ecco il nostro commento ai primi nove episodi di Daredevil: Rinascita (gli altri nove arriveranno a marzo 2026)?

Daredevil: Rinascita | Il Commento alla Prima Stagione

Partiamo dal presupposto che in casa Marvel serviva assolutamente un cambio di passo netto. Le ultime uscite a vuoto – tra film e serie tv – hanno contribuito ad abbassare di molto la qualità complessiva delle produzioni portate a compimento raffreddando di conseguenza la passione dei fan. Daredevil: Rinascita (e molto probabilmente Thunderbolts* per il cinema) a tal proposito si incastra in questo strano mosaico come una sorta di spartiacque fondamentale, con l’obiettivo di confermare il Marvel Cinematic Universe come un punto di rifermento per l’intera industria hollywoodiana.

La gestazione di Daredevil: Rinascita è stata lunga e non priva di difficoltà. Molte di fatto sono state le sfide produttive a cui lo studios ha dovuto far fronte prima di poter consegnare a Dario Scardapane un progetto con un potenziale perfetto per essere plasmato nel modo giusto. Dal canto suo, lo showrunner ci ha messo del suo per dare vita ad una serie, almeno nei suoi primi 9 episodi della prima stagione, avvincente e per nulla simile a ciò che i Marvel Studios hanno realizzato da quasi 20 anni a questa parte. E questo, diciamolo con enfasi, è un grandissimo passo avanti in un percorso di “rinascita” produttiva.

Daredevil: Rinascita è avvincente, ben costruita dal punto di vista narrativo e visivamente soddisfacente. Da troppo tempo i fan speravano di assistere ad un prodotto di questa portata, e per fortuna è avvenuto con un personaggio amato come quello interpretato dall’ottimo Charlie Cox, da molti considerato l’unico attore della nostra generazione in grado di portare allo splendore la doppia anima di Matt Murdock.

Ed in effetti, se Daredevil: Rinascita si è dimostrata una serie di successo gran parte del merito è anche di Charlie Cox, un attore incredibilmente bravo, carismatico, con grande spirito di adattamento e soprattutto straordinario nel creare una chimica recitativa con il collega Vincent D’Onofrio che interpreta ancora una volta in maniera magistrale la nemesi Wilson Fisk/Kingpin. I due attori, di fatto, sono il cuore pulsante della serie Marvel Studios: il percorso emotivo che i loro Matt Murdock e Wilson Fist affrontano nel corso dell’intera stagione è ciò che muove le motivazioni di scrive per affermare che Daredevil: Rinascita è la miglior serie Marvel mai realizzata.

Daredevil: Rinascita | Il Finale di Stagione

Non siamo abituati a parlare di eventi nelle nostre recensioni (siamo No Spoiler nell’anima) e di certo non inizieremo ora, ma vale la pena dire che l’episodio finale di Daredevil: Rinascita si è rivelato il migliore in assoluto dei nove totali. Nell’ora scarsa di visione tutte le premesse narrative, le promesse fatte ai fan negli anni e quello splendore produttivo che tutti hanno apprezzato nell’MCU fino ad Avengers: Endgame è sembrato riemergere, ed in effetti, quel titolo “RINASCITA” non riguarda solo Daredevil, ma anche l’intero percorso di crescita dei Marvel Studios.

Cosa ci riserveranno i successivi nove episodi in arrivo da marzo 2026? Beh, il cliffhanger dell’ultimo episodio parla chiaro: solo grandi cose!

Avanti Così Kevin Feige!

Dario Scardapane è lo showrunner. Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; gli executive producers sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Matt Corman & Chris Ord e Justin Benson & Aaron Moorhead.

Con i protagonisti Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, il cast della serie tv vede impegnati anche Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Nikki M. James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal.

Daredevil: Rinascita è ora disponibile su Disney+.

Daredevil: Rinascita | Recensione della nuova serie Marvel

4.5