Daredevil: Rinascita | Nuovi dettagli dalle Stagioni 2 e 3

La produzione della Stagione 2 di Daredevil: Rinascita è in corso, ma cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi in arrivo dal 2026?

Il produttore esecutivo della serie Marvel Television “Jesse Wigutow” si è ritrovato a parlare (via SuperHeroHype) delle tematiche che verranno narrate nella seconda stagione, ma nel contempo ha voluto svelare alcuni dettagli legati alla terza stagione, da poco confermata da Brad Winderbaum (il nostro articolo).

Cos’ha detto Jesse Wigutow di Daredevil: Rinascita?

Jesse Wigutow in sostanza ha rivelato che la seconda stagione di Daredevil: Rinascita sarà molto più spettacolare, e amplierà la teatralità dello scontro tra Kingpin e Matt Mardock.

“È un ritratto molto ampio quello che stiamo raccontando, una grande storia di New York, fatta di criminalità, politica. Ovviamente, abbiamo il sindaco Fisk e tutti gli intrighi di palazzo che lo circondano all’interno del Municipio. Tutto questo, credo, è davvero fantastico. Ciò che più mi ha colpito di questa stagione – e stiamo solo tagliando, stiamo per iniziare la terza stagione – è che abbiamo raccontato questa storia davvero grande, che si è ampliata molto, e poi nel finale l’abbiamo portata a ciò che conta davvero di più“, ha detto Wigutow. “Penso che ciò che interessa al pubblico siano questi due personaggi e il conflitto in cui si trovano, quanto profondamente si odiano e quanto profondamente abbiano bisogno l’uno dell’altro. Abbiamo davvero scolpito tutto ciò che abbiamo costruito intorno a loro, e ci sono solo loro due, faccia a faccia, in un climax davvero, credo, soddisfacente.”

Sulla terza stagione, inoltre, ha riferito: “È una nuova direzione, e si lascia alle spalle molto di quanto costruito nelle [Stagioni] 1 e 2. Non abbiamo ancora iniziato a scrivere nulla“, ha aggiunto. “Ci riuniremo tra una o due settimane come team creativo in una writers’ room. La produzione, programmata con un programma simile a quello della seconda stagione, dovrebbe iniziare in primavera.”

Cosa sappiamo della serie Daredevil: Rinascita

Con i protagonisti Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, il cast della serie tv vede impegnati anche Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Nikki M. James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal.

Dario Scardapane è lo showrunner. Gli episodi sono stati diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; gli executive producers sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Matt Corman & Chris Ord e Justin Benson & Aaron Moorhead.

Trama Ufficiale: In Daredevil: Rinascita, Murdock, un avvocato non vedente con abilità potenziate, combatte per la giustizia attraverso il suo frenetico studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, i due uomini si trovano in un’inevitabile rotta di collisione.