Daredevil: Rinascita 2: Recensione della nuova stagione

Daredevil Rinascita 2 recensione
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Daredevil: Rinascita, la recensione della seconda stagione: finalmente una narrazione cupa e matura per il Diavolo di Hell’s Kitchen

Pubblicato il
Scritto da Frenck Coppola

Dopo un periodo di appannamento per le produzioni seriali Marvel, che troppo spesso sono sembrate uscire da una catena di montaggio priva di anima, la seconda stagione di Daredevil: Rinascita si presenta come un deciso passo in avanti. Se la prima stagione (qui la recensione di Daredevil: Rinascita 1) aveva avuto il merito di ripresentare il personaggio al grande pubblico, questi nuovi 8 episodi ridanno finalmente lustro a un eroe che, dopo l’abbandono del binomio Netflix/Marvel, sembrava destinato a restare ai margini dell’MCU o a essere edulcorato per esigenze di target.

Tralasciando lo sviluppo di alcune sottotrame non sempre necessarie — forse funzionali al lavoro d’insieme, ma che finiscono inevitabilmente per diluire la narrazione invece di renderla concisa — ciò che emerge è una scrittura finalmente matura. Nonostante l’evidente tentativo di allungare il brodo in alcuni passaggi centrali, i fan del celebre giustiziere non possono che ritenersi soddisfatti: questa è la stagione di spessore che tutti stavamo aspettando.

Daredevil Rinascita 2 recensione

Il dualismo Cox-D’Onofrio: un rapporto impressionante per stratificazione

Il cuore pulsante della stagione è, senza ombra di dubbio, il dualismo emotivo e fisico tra Daredevil e Kingpin. Il merito ricade su un lavoro eccelso in fase di sceneggiatura, ma soprattutto sull’interpretazione della coppia Charlie Cox e Vincent D’Onofrio. Il rapporto eroe/villain visto in questi episodi è impressionante per intensità e narrativa, elevando la serie ben sopra la media dei “prodotti riempitivi” a cui ci ha abituato lo streaming Disney/Marvel negli ultimi tempi.

Nota di merito anche per Wilson Bethel: il suo Benjamin ‘Dex’ Poindexter (Bullseye) è qui in stato di grazia. La sua messa in scena come anti-eroe instabile offre spunti drammatici che mancavano da tempo, evitando i soliti cliché triti e ritriti dei cattivi unidimensionali.

Cosa pensiamo del comparto tecnico di Daredevil: Rinascita 2?

Dal punto di vista estetico, tuttavia, la produzione vive di luci e ombre. Il budget generoso non salva il film da un uso della CGI non sempre perfetto, che a tratti rende alcune sequenze visivamente posticce. Fortunatamente, il ritorno a combattimenti concitati e l’uso sapiente dei pianosequenza offrono un ottimo spettacolo, compensando le carenze dei filtri digitali con una fisicità cruda e sporca che riporta lo spettatore nelle strade di New York.

L’ultimo episodio risulta l’apoteosi di questa “rinascita“: un finale che non solo chiude il cerchio in modo appagante anche dal punto estetico, ma regala cammei interessanti e apre strade inedite per il futuro dello show.

Il verdetto finale su Daredevil: Rinascita 2

Daredevil: Rinascita è una serie che vince la sua sfida. Nonostante qualche lungaggine narrativa e una CGI a tratti zoppicante, è un prodotto che non si accontenta di essere un mero riempitivo di catalogo. È una visione necessaria per chiunque abbia amato il personaggio, un’occasione finalmente sfruttata per restituire dignità a uno degli eroi più complessi della Marvel.

Bentornato a casa, Matt.

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Daredevil: Rinascita 2: Recensione della nuova stagione
compose 1

Regista: Dario Scardapane

Data di creazione: 2026-05-06 23:45

Valutazione dell'editor
4

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