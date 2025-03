Daredevil: Rinascita | Lili Taylor nel cast della Stagione 2

Daredevil: Rinascita ha attualmente svelato 6 dei suoi 12 episodi in totale, e nel frattempo prepara il terreno per la Stagione 2, ora in via di produzione.

Secondo un nuovo articolo redatto da Deadline, infatti, è noto da oggi che Lili Taylor ha ottenuto un ruolo ricorrente nei nuovi episodi di Daredevil: Rinascita. La fonte non ha potuto svelare l’identità del personaggio collegato all’attrice, ma alcune indiscrezioni riferiscono che potrebbe trattarsi di un avversario politico di Wilson Fisk/Kingpin.

Lili Taylor è nota per aver preso parte all’horror di successo The Conjuring, ma anche alla saga fantascientifica Maze Runner, di recente inoltre ha partecipato alla serie Prime Video “Outer Range” al fianco di Josh Brolin.

Quale sarà il ruolo della Taylor nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita? Scrivetelo nei commenti.

Daredevil: Rinascita | Spot MidSeason

Con i protagonisti Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, il cast della serie tv vede impegnati anche Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Nikki M. James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal.

Dario Scardapane è lo showrunner. Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; gli executive producers sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Matt Corman & Chris Ord e Justin Benson & Aaron Moorhead.

Trama Ufficiale: In Daredevil: Rinascita, Murdock, un avvocato non vedente con abilità potenziate, combatte per la giustizia attraverso il suo frenetico studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, i due uomini si trovano in un’inevitabile rotta di collisione.