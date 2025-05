Krysten Ritter tornerà ad interpretare Jessica Jones nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita.

Dopo mesi di speculazioni, alcune delle quali legate ad un post-social di Krysten Ritter dove salutava il ritorno a New York per lavoro, l’attrice ha finalmente confermato l’ingresso ufficiale nell’MCU nei suoi panni iconici di Jessica Jones, ed ancora attraverso le avventure di Daredevil. L’occasione è arrivata dagli Upfront di Disney.

Ospite all’evento assieme a Charlie Cox, l’attrice rotto gli indugi e confermato la sua presenza nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita. “È fantastico essere tornati. Tornare a interpretare Jessica dopo tre stagioni, e poi i Defenders, e ora entrare a far parte dell’MCU. Sono così emozionato di riportare in vita questo personaggio iconico. Senza rivelare troppo… c’è molto in serbo per Jessica Jones: questa sarà una stagione incredibile.”

Krysten Ritter ha interpretato la supereroina Jessica Jones per il colosso dello streaming Netflix in tre stagioni; successivamente ha fatto parte della serie crossover The Defenders che ha riunito tutte le leggende Marvel sotto contratto per Netflix. La presenza nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita segna il suo ingresso ufficiale nell’MCU.

Sarà l’unica Defenders a rientrare nell’MCU? Non resta che attendere nuovi aggiornamenti in merito.

Sulla seconda stagione di Daredevil: Rinascita, Cox ha dichiarato: “La prima stagione di Daredevil: Born Again è stata un’esperienza incredibile (la nostra recensione) la risposta dei fan e del pubblico è stata travolgente. La buona notizia è che siamo solo all’inizio. Stiamo attualmente girando la seconda stagione, che sta prendendo una direzione nuova e audace. Non vedo l’ora di indossare finalmente l’iconico costume nero di Daredevil, completo delle D intrecciate sul petto. È una cosa che i fan mi chiedono da oltre un decennio, ed è solo l’inizio di ciò che abbiamo in serbo per questa stagione“.

Daredevil: Rinascita | Cosa Sappiamo della Serie

Con i protagonisti Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, il cast della serie tv vede impegnati anche Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Nikki M. James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal.

Dario Scardapane è lo showrunner. Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; gli executive producers sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Matt Corman & Chris Ord e Justin Benson & Aaron Moorhead.

Trama Ufficiale: In Daredevil: Rinascita, Murdock, un avvocato non vedente con abilità potenziate, combatte per la giustizia attraverso il suo frenetico studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, i due uomini si trovano in un’inevitabile rotta di collisione.