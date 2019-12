Sony Pictures Italia ha rilasciato la prima clip italiana di Piccole Donne, la nuova versione cinematografica del celebre romanzo firmato da Louisa May Alcott.

La clip in questione si intitola "Vuoi ballare con me?", e vede come protagonisti due giovanissimi astri nascenti del cinema hollywoodiani, quali Saoirse Ronan e Timothee Chalamet.

Piccole Donne

Il film è stato scritto e diretto da Greta Gerwig, la sceneggiatura è basata sul romanzo omonimo firmato da Louisa May Alcott

CAST: Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Laura Dern, Chris Cooper, Bob Odenkirk e James Norton.

TRAMA: La scrittrice e regista Greta Gerwig (Lady Bird) ha realizzato il film di Piccole Donne basandosi sia sul romanzo classico di Louisa May Alcott che sui suoi scritti, ripercorrendo avanti e indietro nel tempo la vita dell’alter ego dell'autrice, Jo March. Secondo la Gerwig, la tanto amata storia delle sorelle March - quattro giovani donne ognuna determinata a inseguire i propri sogni - è al tempo stesso intramontabile e attuale. Jo, Meg, Amy e Beth March, nel film sono interpretate da Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh ed Eliza Scanlen, con Timothee Chalamet nei panni del loro vicino Laurie, Laura Dern in quelli di Marmee e Meryl Streep nel ruolo della Zia March.

Piccole Donne approderà nelle sale Usa dal 25 dicembre del 2019. In Italia dal 9 gennaio del 2020.