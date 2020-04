Dante Alighieri al centro del prossimo film di Pupi Avati

Dopo l'apprezzato horror Il Signor Diavolo, il regista Pupi Avati è pronto a lanciarsi in un progetto coltivato per molto tempo: quello di un film sulla vita di Dante Alighieri di cui quest'anno si festeggia il 700° anniversario della morte.

La notizia è stata data dallo stesso regista qualche ora fa mentre era ospite al programma radiofonico Un giorno da pecora:

Tre ore fa, dopo 18 anni, era il 2002 ora siamo nel 2020, attraverso una conferenza skype con Paolo Del Brocco e tutto il board di Rai Cinema hanno finalmente dato il via a questo film su Dante che stiamo preparando per i 700 anni della morte che cadranno il 14 settembre, non lo sa ancora nessuno.