L’attore Danny Huston si è unito al cast in costruzione di The Crow (Il Corvo), reboot del celebre film tratto dal fumetto di James O’Barr.

Secondo il The Hollywood Reporter l’attore ha firmato un contratto che lo porterà ad affiancare Bill Skarsgard sul set in Repubblica Ceca aperto già da qualche settimana. Nessun dettaglio è stato rivelato sul ruolo. Ricordiamo che Huston è notoriamente famoso per alcuni importanti ruoli da villain, a tal proposito citiamo Wonder Woman, La Furia dei Titani e X-Men Origins: Wolverine.

Il reboot di The Crow (Il Corvo) sarà diretto da Rupert Sanders (Ghost in the Shell) su una sceneggiatura firmata da Zach Baylin, ovviamente tratta dai romanzi di James O’Barr. Il ruolo da protagonista è stato affidato all’astro nascente Bill Skarsgard (IT), con lui nel cast al momento confermata anche FKA Twigs.

I produttori sono Molly Hassell ( Braven, Terminal ), Victor Hadida ( franchise di Resident Evil e Silent Hill ), John Jencks ( Honest Thief, Guns Akimbo ) e il produttore originale di Crow , Edward R. Pressman. CAA Media Finance si occupa dei diritti di distribuzione nazionale del film mentre FilmNation Entertainment si occupa delle vendite internazionali.

Ricordiamo che il remake di Il Corvo (The Crow) ha avuto in passato diverse false partenze, con Luke Evans e Jason Momoa vicini al ruolo che fu di Brandon Lee nell’oramai leggendario adattamento caratterizzato dall’incidente sul set che segnò la tragica morte dell’attore, figlio dell’indimenticato Bruce Lee.