Dopo quasi un ventennio dall’arrivo in sala del primo capitolo, la saga horror partita con 28 Giorni Dopo potrebbe finalmente ottenere un nuovo sequel.

A confermare lo sviluppo del possibile terzo capitolo è stato niente di meno che Danny Boyle, il regista che ha diretto nel 2002 proprio 28 Giorni Dopo. Il regista non ha voluto rilasciare dettagli sul progetto, svelando però che ci sono grandi idee in ballo. Boyle al momento lavora attivamente con Alex Garland (sceneggiatore del primo capitolo) per dare vita ad una sceneggiatura che possa approdare in sala molto presto.

28 Giorni Dopo è arrivato nelle sale nel 2002, rivoluzionando in maniera straordinaria il sotto-genere horror dedicato agli zombie. La critica lo ha premiato come uno dei migliori zombie movie di sempre, il pubblico ha invece portato nelle casse 85 milioni di dollari su di un budget da 8 milioni.

Nel 2007 è stato poi Juan Carlos Fresnadillo ha dirigere 28 Settimane Dopo, un sequel comunque apprezzato dalla critica, e capace di incassare 65 milioni di dollari su di un budget da 15 milioni.

Questo ipotetico terzo capitolo potrebbe intitolarsi, seguendo il trend della saga, 28 Mesi Dopo, o addirittura 28 Anni Dopo, a seconda della natura del racconto portato in sala da Danny Boyle e Alex Garland.

Siete eccitati all’idea?