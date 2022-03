Daniela Melchior tra le new entry del cast di Fast and Furious 10

L’attrice Daniela Melchior ha firmato per ottenere un ruolo misterioso in Fast and Furious 10, ennesimo capitolo della famosa saga action.

Nota per aver partecipato di recente a The Suicide Squad: Missione Suicida, la giovanissima Daniela Melchior, a quanto pare, affiancherà Jason Momoa (ritenuto il villain del film) come new entry nel decimo capitolo dell’attesa saga Fast & Furious. A confermare l’ingaggio un articolo di The Wrap. Le riprese di Fast and Furious 10 dovrebbero iniziare a breve a Londra.

FAST AND FURIOUS 10

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Justin Lin. In cabina di produzione Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend e Samantha Vincent. CAST: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Charlize Theron, Helen Mirren, Jason Momoa, Daniela Melchior. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 19 maggio 2023.