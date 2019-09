La fine delle riprese di un film, soprattutto se si tratta di una produzione milionaria, sono sempre una festa. Ma se a festeggiare la fine delle riprese di Bond 25 c'è un Daniel Craig piuttosto ubriaco allora la faccenda è ben diversa.

Il cast e la troupe di No Time to Die, il 25° film dedicato a James Bond diretto da Cary Fukunaga, hanno festeggiato la fine delle riprese in un ristorante di Matera. Qui, Craig "piuttosto brillo" ha tenuto un discorso alquanto commovente - probabilmente a causa del fatto che questa sarà la sua ultima volta nei panni dell'agente segreto - in cui ha ringraziato tutte le persone che hanno preso parte al progetto.

No Time to Die è diretto da Cary Fukunaga. Lo script è stato firmato da John Hodge, e revisionato da Neal Purvis e Robert Wade. Una completa riscrittura è stata affidata invece a Scott Z. Burns.

Nel cast Daniel Craig, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lea Seydoux, Rami Malek, Dali Benssalah, Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Jeffrey Wright, Rory Kinnear, Christoph Waltz.

La nuova release ufficiale è stata fissata per l'8 aprile 2020, anche in Italia.