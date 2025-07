Midnight Factory ha condiviso in rete il primo disturbante trailer di Dangerous Animals, un film che miscela horror e sadismo umano.

Dopo il successo di Longlegs, gli stessi produttori tornano a esplorare l’oscurità della mente umana con un film che affonda le sue radici nel thriller psicologico più perverso, unendo l’horror degli shark movies a quello del sadismo umano, dove l’oceano australiano è sfondo perfetto per una macabra messa in scena.

Il film diretto da Sean Byrne (The Loved Ones, The Devil’s Candy) porta in scena l’incubo vissuto da alcuni ragazzi, finiti nel mirino di un sadico amante degli squali. La trama ufficiale di Dangerous Animals recita: “Zephyr, giovane surfista ribelle, viene rapita da un misterioso serial killer che la trascina a bordo della sua barca, al largo nell’oceano. Ferita e senza via di fuga, scopre presto che il suo aguzzino non è un semplice assassino: sta preparando un macabro rituale per gli squali affamati che nuotano sotto di loro. Con il tempo che scorre inesorabile, Zephyr dovrà tramutare la sua paura in forza per affrontare il predatore più pericoloso al mondo: l’uomo.”

Il cast conta la presenza di Hassie Harrison, Josh Heuston e Jai Courtney nei panni del sadico. Il film uscirà nei cinema dal 20 agosto con Midnight Factory e Blue Swan Entertainment per un’estate di puro brivido.