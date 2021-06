A Dan Fogler il ruolo di Francis Ford Coppola in The Offer

Paramount Television ha scelto Dan Fogler come volto di Francis Ford Coppola in The Offer, l’attesa mini-serie che racconterà i retroscena della realizzazione di Il Padrino.

L’annuncio dell’ingaggio di Dan Fogler (Animali Fantastici) è stato confermato questa mattina attraverso un aggiornamento proveniente da Collider, e arriva a pochi giorni dalla notizia che annunciava l’ingaggio di Miles Teller nel ruolo precedentemente affidato a Armie Hammer. Ricordiamo che Hammer è stato costretto a lasciare la produzione a causa delle pesanti accuse di molestie sessuali e pratiche sessuali subite all’inizio di quest’anno (qui i dettagli).

The Offer è stato ideato da Michael Tolkin (Escape at Dannemora), nominato agli Oscar e agli Emmy, e racconterà le esperienze, mai rivelate prima, del produttore Albert S. Ruddy, mentre si stava realizzando nel 1972 il film Il Padrino, cult diretto da Francis Ford Coppola e adattato dall’opera di Mario Puzo.

Le dieci puntate saranno scritte e prodotte da Tolkin in collaborazione con Albert S. Ruddy, Nikki Toscano (Hunters) e Leslie Greif. La produzione è curata da Paramount TV Studios. La messa in onda è prevista su Paramount+. Nel cast saranno presenti Miles Teller, Dan Fogler, Giovanni Ribisi, Colin Hanks.