Mentre i fan attendono novità dal terzo capitolo della saga, diretto lo ricordiamo da Jason Reitman, la saga Ghostbusters potrebbe ora contare su un prequel.

La sceneggiatura dell’ipotetico Ghostbusters High è stata firmata niente di meno che da Dan Aykroyd, membro del cast dei primi due capitoli approdati al cinema. Secondo le prime informazioni, lo script verterebbe sugli anni del liceo di Peter Venkman, Egon Spengler e Ray Stantz che, a quanto pare, avrebbero portato il trio a formare in futuro la mitica squadra degli Acchiappafantasmi.

“Ho scritto “Ghostbusters High,” in cui racconto l’incontro tra i protagonisti di Ghostbusters nel New Jersey del 1969, sto cercando di trasformarlo in un film o nel pilot di uno show nei prossimi cinque anni… Potrebbe dar vita a una serie tv e mi piacerebbe vedere Reitman alla regia. Lo script è sulla sua scrivania, ma è molto diverso dal progetto attuale. E’ un’idea per un prequel.” Dan Aykroyd

Al momento non è certa la realizzazione del progetto, ma di certo sembra almeno sulla carta un’idea molto interessante. Tutto forse dipenderà dall’accoglienza dei fan che sarà riservata al terzo capitolo attualmente in via di sviluppo.