Dall’11 ottobre la capienza dei cinema tornerà al 100%

Non aspettavamo altro! Il Consiglio dei Ministri, a seguito delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, ha infatti approvato un decreto che prevede il ritorno della capienza al 100% per tutti i luoghi di cultura, tra cui i cinema e i teatri, a partire da lunedì 11 ottobre.

Dopo mesi e mesi in cui le associazioni comprendenti produttori ed esercenti hanno espressamente chiesto misure più permissive, il Governo ha finalmente accettato di “aprire” in tutto e per tutto i luoghi di cultura, pur nel rispetto delle misure di sicurezza sebbene (è il caso di dirlo) il CTS aveva proposto una riapertura all’80%.

Questa normativa riguarderà, ovviamente, le zone bianche e gli spettatori dovranno essere muniti di Green Pass con obbligo di indossare la mascherina. Per quanto riguarda le regioni in zona gialla, la capienza sarà del 50%.

Dopo questa splendida notizia, che lascia presagire incassi ottimi visti anche i titoli in sala (No Time To Die in primis), possiamo solo sperare che i contagi continuino a calare e che si possa poter tornare a parlare di cinema e di cultura senza tirare più in ballo Covid-19 e pandemie.