In questi giorni si tiene il CineEurope di Barcellona, la convention europea destinata agli esercenti del settore cinema dove promuovere i prossimi successi cinematografici.

Warner Bros è presente al CineEurope per presentare alcuni film in uscita nel prossimo futuro, tra questi Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn). Ovviamente lo studios non ha potuto mostrare nessun video inerente al film, ma ci ha tenuto però a presentare il primo poster ufficiale.

Il film di Cathy Yan è al momento in piena post-produzione.

Birds of Prey (and the Fabulous Emancipation of One Harley Quinn) sarà diretto da Cathy Yan. La sceneggiatura è di Christina Hodson. Le riprese dovrebbero partire all’inizio del prossimo anno.

Nel cast Margot Robbie come Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead come Huntress/Cacciatrice, Jurnee Smollett–Bell come Black Canary e Rosie Perez come Renee Montoya, Chris Messina come Victor Zsasz, ed ancora Steven Williams, Derek Wilson, Dana Lee, Francois Chau, Ella Jay Basco e Matthew Willig.

La release è attesa per il 7 febbraio 2020.