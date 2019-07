In questi giorni il Ciné – Giornate estive di cinema di Riccione le case di distribuzione nazionale stanno presentando i propri listini relativi alla prossima stagione.

Durante la presentazione del listino Medusa Film è venuto fuori un piccolo aggiornamento dall’uscita cinematografica di Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone.

Atteso come prodotto cinematografico natalizio, Tolo Tolo ora approderà nelle sale italiane il 1° gennaio 2020, in piena bagarre festiva pre-Epifania. La scelta di spostare l’uscita del film da Natale e Capodanno sembra legata alla scelta di 01 Distribution di lanciare Pinocchio il 25 dicembre.

Le riprese si sono svolte in Africa, in Kenya, e si sono poi spostate a Gravina, Bari ed Acquaviva delle Fonti, dove il cast e la troupe sono stati impegnati in una banca, a Palazzo De Mari e nel centro storico del paese. La sceneggiatura del film, scritta da Zalone in collaborazione con Paolo Virzì, seguirà quanto accade a un comico napoletano minacciato da un boss malavitoso e al fianco del protagonista ci sarà anche un carabiniere che diventa suo amico e compagno di avventure.