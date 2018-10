Il circuito cinematografico UCI Cinemas dal 21 ottobre prossimo lancerà l'Illumination Film Fest, una rassegna settimanale dedicato ai film d'animazione targati Illumination Entertainment.

Per maggiori informazioni sull'evento targato UCI Cinemas vi rimandiamo al comunicato ufficiale appena diramato.

NEGLI UCI CINEMAS ARRIVA

L’ILLUMINATION FILM FEST

Milano, 19 ottobre 2018 – Negli UCI Cinemas arriva l’ILLUMINATION FILM FEST, la rassegna settimanale nell’ambito della quale tutte le domeniche a partire dalle ore 11 viene proiettato un film per bambini targato Illumination al prezzo speciale di soli 3 euro. La tariffa è valida anche per gli adulti. Il 21 ottobre il protagonista della rassegna sarà Minions, il lungometraggio animato che vede protagonisti gli adorabili mostriciattoli gialli già visti in Cattivissimo Me.

Diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda il film racconta sin dagli albori la storia dei piccoli aiutanti, quando non erano altro che organismi unicellulari desiderosi di servire il padrone più cattivo possibile. Distribuito da Universal Pictures International Italy, Minions conquista per la comicità che ha caratterizzato Cattivissimo Me e Cattivissimo Me 2, con un più che gradito focus sui personaggi che sin dal primo episodio hanno catturato grandi e piccini.

Le multisale UCI in cui l’ILLUMINATION FILM FEST sarà proiettato sono: UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Bicocca (MI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Certosa (MI), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Firenze, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), Multisala Gloria by UCI Cinemas, UCI Lissone (MB), UCI Showville Bari, UCI Venezia Marcon, UCI Mestre, UCI MilanoFiori, UCI Moncalieri (TO), UCI Palermo, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Pesaro, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est, UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Torino Lingotto, UCI Verona, UCI Villesse (GO).

Il prossimo appuntamento sarà con Cattivissimo Me, il lungometraggio del 2010 su Gru, aspirante supercattivo.

È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple, Android e Windows Phone e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.