UCI Cinemas è pronto per l’anteprima nazionale di Annabelle 3, il nuovo capitolo della saga horror nota come ConjuringVerse.

Atteso nelle sale italiane dal 3 luglio prossimo, Annabelle 3 sarà proiettato in anteprima nazionale dal 2 luglio in ben 42 multisale del circuito cinematografico UCI Cinemas. Con l’anteprima, UCI regalerà ai partecipanti uno speciale poster di Annabelle 3.

Milano, 21 giugno 2019 – Martedì 2 luglio arriva in 42 multisale UCI l’anteprima di “Annabelle 3”, il nuovo horror diretto da Gary Dauberman, prodotto da Peter Safran e dal creatore dell’universo “The Conjuring” James Wan, in uscita nelle sale dal 3 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures. I fan della serie che assisteranno alla proiezione nelle multisala del Circuito riceveranno inoltre in omaggio il poster del film.

La coppia di demonologi Ed e Lorraine Warren (interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga) torna a combattere ancora una volta con la bambola posseduta, che in questo nuovo capitolo avrà un nuovo obiettivo: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche.

Le multisala UCI che proietteranno l’anteprima di “Annabelle 3” il prossimo martedì 2 luglio sono:

UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Bicocca (MI), UCI Cagliari, UCI Casoria (NA), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Catania, UCI Curno (BG), UCI Orio (BG), UCI Certosa (MI), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Cinemas Showville Bari (BA), UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Lissone (MB), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Messina, UCI Mestre, UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Palermo, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Red Carpet Matera, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Sinalunga, UCI Torino Lingotto, UCI Luxe Venezia Marcon, UCI Verona, UCI Pesaro, UCI Porto Sant’Elpidio (FM), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto), UCI Seven Gioia del Colle (BA).

Il costo del biglietto sarà pari a quello previsto per l’intero e il ridotto del giovedì. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.