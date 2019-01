Con l’arrivo del 2019 non solo è arrivata l’ora, per tutti gli appassionati, di fare un bilancio dei film più o meno amati dell’annata appena trascorsa, ma anche, se non soprattutto, di stilare una lista di quelle che sono le pellicole più attese del nuovo anno.



Ovviamente anche il cinema d’animazione non può sottrarsi a questa pratica e, che si tratti di opere targate Disney o di lavori provenienti dal lontano Giappone, per tutti gli amanti del genere è giunto il momento di elaborare una lista, seppur ovviamente parziale e non esaustiva, dei film più attesi del 2019.



DISNEY E DISNEY-PIXAR



Non potevamo non iniziare questo speciale excursus nei film d’animazione che usciranno nel 2019 senza parlare delle pellicole della casa di Topolino e della sua sussidiaria Pixar.

Tra i film più attesi troviamo senza dubbio “Toy Story 4”, nuovo capitolo della saga iniziata nel 1995 che ha per protagonisti dei giocattoli dotati di sentimenti e di una coscienza. In Italia il film dovrebbe uscire il 27 giugno e seguire di soli 6 giorni l’uscita americana, prevista per il 21 dello stesso mese.

Il 12 dicembre sarà invece la volta di “Frozen 2”, seconda parte delle avventure delle sorelle Elsa ed Anna, che rappresenta probabilmente una delle pellicole su cui la The Walt Disney Company scommette maggiormente per la prossima stagione cinematografica.



ALTRI STUDIOS



Moltissimi altri studi, più o meno noti, sono a lavoro per le prossime uscite di film d’animazione. Tra questi possiamo citare la DreamWorks la cui prossima produzione sarà “Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto” la cui uscita nel bel paese è prevista per l’ormai prossimo 31 gennaio.

Warner Bros. porterà nelle sale il 21 febbraio “The Lego Movie 2: una Nuova Avventura”, diretto da Mike Mitchell.

C’è molta attesa anche per “ Pets 2 - Vita da Animali”, seguito del film del 2016 e pronto ad arrivare al cinema a partire dal 6 giugno.

Non solo sequel però, in quanto tra le opere più attese c’è anche “La Famiglia Addams”, adattamento animato della storia della nota famiglia che da nome al titolo. Il film, in uscita nella seconda parte dell’anno, sarà diretto da Conrad Vernon, regista dell’irriverente “Sausage Party”.



Anime in Action



Non si può parlare di cinema d’animazione senza dedicare uno spazio agli anime provenienti dal paese del Sol Levante. Tra i più attesi possiamo citare “Voglio mangiare il tuo pancreas”, struggente e drammatica storia diretta da Shinichiro Ushijima che approderà nelle sale il 21, 22 e 23 gennaio grazie a Nexo Digital e Dynit.

C’è grande fermento, inoltre, per l’uscita, prevista per il 28 febbraio, di “Dragon Ball Super: Broly”, il film cinematografico collegato alla famosa serie che ha per protagonisti Goku e company. La pellicola sarà portata in Italia da Koch Media e Anime Factory.

Ovviamente questa lista non comprende tutti i film d’animazione in uscita nel 2019, ma siamo sicuri che potrà rappresentare una buona guida per coloro che vorranno andare al cinema e godersi un’opera di questo genere.



Che voi abbiate voglia di ridere o di piangere, di una avanzata CGI o di una animazione più tradizionale, il 2019 sembra assolutamente prospettarsi come un’annata d’oro per il cinema d’animazione.