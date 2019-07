Direttamente dal Ciné – Giornate Estive di Cinema a Riccione la Disney ha presentato oggi il nuovo listino con tutte le uscite cinematografiche della prossima stagione.

Da Star Wars 9 a Il Re Leone, passando per Maleficent 2, il listino uscite cinematografiche targato Disney sembra averne per tutti i gusti. Ma partiamo con la fase finale dell’anno in corso (2019).