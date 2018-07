Partirà nella giornata di domani Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea, evento cinematografico realizzato in collaborazione con Roma Web Fest.

Siamo lieti di dare spazio all'evento presieduto da Janet De Nardis, direttrice del Roma Web Fest, illustrandovi tutte le novità di Lo Spazio Giovani, la rassegna che vedrà tra gli ospiti Fabio Rovazzi, Achille Lauro e Mike Bird.

Ma diamo una lettura al comunicato stampa ufficiale appena diramato.

JANET DE NARDIS INCONTRA FABIO ROVAZZI, ACHILLE LAURO e MIKE BIRD NELLO SPAZIO GIOVANI DE LE GIORNATE DEL CINEMA LUCANO A MARATEA

Direttamente dalle hit-parade discografiche, arriveranno allo Spazio Giovani de Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea - Premio Internazionale Basilicata, Fabio Rovazzi, Achille Lauro e Mike Bird. Tre imperdibili appuntamenti, condotti dalla Giornalista -Direttore del Roma Web Fest- Janet De Nardis, che offriranno un interessante ritratto dei nuovi beniamini del grande pubblico. Si parte mercoledì 25 luglio, alle 21.45 circa, con Mike Bird. Conosciuto anche come Michele Merlo o CinemaBoy, l'artista vicentino dopo essere stato lanciato lo scorso anno dal talent-show di Canale5 "Amici di Maria De Filippi", di recente ha ottenuto un buon riscontro con il brano “Tutto per me“, prodotto da Federico Nardelli che per lui ha realizzato anche il suo album d’esordio. Venerdì 27 luglio, intorno alle 21.30, sarà la volta di Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro. Il 28enne rapper romano, che ha preso parte all'ultima edizione dell'adventure-game di Rai2 "Pechino Express", ha già all'attivo quattro album e un EP, tutti baciati dal grande successo commerciale. Dulcis in fundo, sabato 28 luglio, alle 21.30 circa, salirà sul palco dello Spazio Giovani uno dei cantanti del momento: Fabio Rovazzi. L'acclamato youtuber, che negli ultimi anni ha conquistato svariati Dischi di Platino per le vendite dei suoi singoli, nel corso della sua breve ma brillante carriera ha duettato con colleghi affermati del calibro di Gianni Morandi, Al Bano, Nek ed Emma Marrone. Quest'anno, inoltre, Rovazzi ha debuttato come attore protagonista del film di Gennaro Nunziante "Il vegetale" con Luca Zingaretti e nella serie TV di Sky Atlantic "The Generi", ideata da Maccio Capatonda e prodotta da Marco Belardi. Tutti e tre gli incontri, a ingresso libero, si terranno all’interno dell’Hotel Santa Venere sito in località Fiumicello.

IL MANIFESTO