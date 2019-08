La chiusura del panel Disney Animation della D23 Expo è stata dedicata a Frozen II: Il Segreto di Arendelle, sequel del successo animato del 2013.

Durante la presentazione non è stato mostrato alcun nuovo trailer, ma solo alcune clip (al momento non disponibili in rete). Inoltre sono stati annunciati gli ingressi nel cast vocale di Sterling K. Brown (This is Us) ed Evan Rachel Wood (Westworld). Il primo darà voce al misterioso Tenente Matthias, mentre la seconda sarà la voce della madre di Elsa, la Regina Iduna. Come "premio di consolazione" per il web, la Disney ha diffuso il nuovo poster ufficiale.

Al termine del panel il cast vocale - Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff e Josh Gad - hanno cantanto il nuovo brano che farà da colonna sonora al film d'animazione. Il titolo del brano è "Some Things Never Change".

Frozen II: Il Segreto di Arendelle

Come da promessa, la divisione nazionale della Disney ha diffuso oggi il secondo trailer - anche in italiano - di Frozen II: Il Segreto di Arendelle.

Il film approderà nelle sale italiane dal 27 novembre 2019, solo pochi giorni dopo la release Usa (22 novembre). Nella giornata di ieri è stato rilasciato il poster ufficiale, lo potete vedere qui,

Diretto e prodotto dalla squadra creativa premiata con l’Academy Award ®, i registi Jennifer Lee e Chris Buck e il produttore Peter Del Vecho, il nuovo attesissimo film d’animazione Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle arriverà prossimamente nelle sale e vedrà il ritorno, nella versione italiana, di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis per dare voce agli amati protagonisti Elsa, Anna, Olaf e Kristoff.

I compositori premiati con l’Oscar® Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez firmano la colonna sonora di questo nuovo capitolo della grande avventura iniziata nel 2013 con il successo mondiale Frozen – Il Regno di Ghiaccio. Il film, vincitore di due Academy Award® per il Miglior Film d’Animazione e per la Miglior Canzone Originale (“Let It Go” / “All’Alba Sorgerò”), è ancora oggi il maggior incasso mondiale di tutti i tempi per un lungometraggio d’animazione.

Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle uscirà nelle sale Usa dal 22 novembre 2019. Dal 27 novembre in Italia.