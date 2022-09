D23: torna la magia col trailer ufficiale della serie Willow

Così come accaduto lo scorso maggio dal palco del San Diego Comic-Con, quello del D23 Expo è stato palcoscenico di un panel dedicato all’attesa serie Willow.

Durante l’evento, infatti, la serie Willow si è mostrata ai presenti, e successivamente al popolo della rete, con un trailer ufficiale ricco di magia, azione e mostri. Con il trailer, dal palco è apparso anche l’attore Christian Slater che ha svelato di avere un ruolo misterioso nella serie. In fondo alla pagina troverete anche il poster.

Questo novembre torna la magia ✨ Ecco il nuovo trailer di #Willow, una nuova serie originale in arrivo il 30 novembre solo su #DisneyPlus. #D23Expo pic.twitter.com/wZOWXCvy8e — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) September 10, 2022

WILLOW

Lo showrunner della serie sarà Jonathan Kasdan, che ha firmato la sceneggiatura del primo episodio. Wendy Mericle, Ron Howard, Bob Dolman (autore del film), Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan saranno invece parte del team produttivo. L’episodio pilota sarà diretto da Jonathan Entwistle. NEL CAST Warwick Davis, Erin Kellyman, Ruby Cruz, Ellie Bamber, Tony Revolori, Amer Chadha-Patel, Toni Revolori, Talisa Garcia, Rosabell Laurenti Sellers, Christian Slater.

TRAMA: La storia ebbe inizio con un aspirante mago di un villaggio Nelwyn e una bambina destinata a unire i regni, che insieme contribuirono a distruggere una regina malvagia e a bandire le forze dell’oscurità. Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua: un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove devono affrontare i propri demoni interiori e unirsi per salvare il proprio mondo.

Su Disney+ dal 30 novembre 2022.