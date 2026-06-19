Secondo quanto svelato in esclusiva da Deadline, il regista e sceneggiatore Curry Barker ha firmato un nuovo accordo con Universal Film Group e la neonata powerhouse Blumhouse-Atomic Monster per scrivere, dirigere e produrre il suo terzo lungometraggio. La notizia arriva in un momento d’oro per l’autore, reduce dallo straordinario e redditizio trionfo al botteghino mondiale del thriller psicologico Obsession, capace di incassare ben 297 milioni di dollari e di confermarsi come uno dei più grandi sleeper hit della stagione.

Mentre i dettagli specifici sulla trama del nuovo film vengono mantenuti sotto il più stretto riserbo, la produzione ha confermato che la pellicola si baserà su un’idea originale concepita dallo stesso Barker, il quale ha espresso enorme entusiasmo nel poter collaborare nuovamente con un team che lascia totale libertà creativa ai registi.

Dalla rivelazione The Obsession ai rumor su Non aprite quella porta

Di recente, sulle nostre pagine, abbiamo dedicato un approfondimento speciale proprio a questo fenomeno, celebrando come pellicole del calibro di Obsession e The Backrooms siano a tutti gli effetti i nuovi salvatori del cinema grazie a incassi straordinari capaci di ridare ossigeno alla sala cinematografica. Il nome del regista, d’altronde, è sulla bocca di tutti a Hollywood: vi avevamo infatti già raccontato dei rumor e degli insistenti accostamenti dello stesso Barker alla regia del nuovo capitolo del leggendario franchise di Texas Chainsaw Massacre (Non aprite quella porta).

Prima di dedicarsi alla lavorazione di questo terzo titolo, Barker farà comunque il suo debutto nelle sale con l’attesissimo supernatural horror Anything But Ghosts, opera da lui interamente scritta, diretta e interpretata al fianco di un cast stellare che include Aaron Paul, Bryce Dallas Howard e la giovane rivelazione del genere Violet McGraw.

La presidente di NBCUniversal Entertainment, Donna Langley, ha lodato pubblicamente il talento di Barker, definendolo un cineasta eccezionale capace di intercettare lo zeitgeist culturale del pubblico moderno, mentre i titani del genere Jason Blum e James Wan si sono detti orgogliosi di espandere la loro lista di uscite in partnership con il regista. La produzione di questa nuova e misteriosa pellicola sarà affidata alla Spooky Pictures di Roy Lee e… Steven Schneider, affiancati da Adam Hendricks e Greg Gilreath per conto di Divide/Conquer, mentre la distribuzione globale sarà gestita interamente da Universal Film Group.