Crystal Lake | William Catlett nel prequel di Venerdì 13

Il casting di Crystal Lake, la serie prequel del franchise horror Venerdì 13, continua ad offrire nuovi interessanti aggiornamenti.

Dopo la conferma di Linda Cardellini come protagonista della serie (qui il nostro articolo), Peacock e A24 hanno scelto William Catlett (Abigail) come nuovi interprete. Secondo alcune fonti riportate in rete da Bloody Disgusting pare che il ruolo possa essere abbastanza importante. Ovviamente seguiranno nuovi aggiornamenti in merito.

Crystal Lake | Cosa Sappiamo della Serie

La serie Crystal Lake è stata annunciata nel lontano 2022, ma solo di recente ha visto muovere i primi passi verso la sua realizzazione. Di fatto, dopo l’abbandono di Bryan Fuller nel ruolo di showrunner, Peacock e A24 hanno fatto sapere nell’agosto 2024 di aver affidato il ruolo vacante a Brad Caleb Kane (It: Welcome to Derry), il cui compito da allora è stato quello di riscrivere completamente lo show e seguirne lo sviluppo come nuovo showrunner.

“Niente ha definito la mia infanzia più di crescere nell’età d’oro del film slasher, e niente ha definito il genere più di Venerdì 13“, queste le parole di Kane quando è salito a bordo del progetto. “Non potrei essere più emozionato per l’opportunità di contribuire con un capitolo a questo franchise iconico, in particolare con partner coraggiosi come Peacock e A24“.

Crystal Lake è il secondo progetto televisivo legato alla saga horror Venerdì 13; in passato, infatti, è stata realizzata la serie TV “Friday the 13th: The Series” andata in scena alla fine degli anni ottanta. Inoltre, la serie TV di A24 sarà il primissimo progetto realizzato dopo il reboot cinematografico del 2009.

I produttori esecutivi della nuova serie TV sono sono Victor Miller autore della sceneggiatura del film originale del 1980; Marc Toberoff, l’avvocato di Miller per i diritti d’autore; Robert M. Barsamian e Robert P. Barsamian.