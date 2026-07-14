La piattaforma streaming Peacock ha rilasciato il primissimo e agghiacciante teaser trailer di Crystal Lake, l’attesissima serie tv originale che farà il suo debutto globale con tutti gli episodi il prossimo 15 ottobre. Prodotta dalla celebre factory indipendente A24 e creata dallo showrunner Brad Caleb Kane, la serie si propone come un approfondimento psicologico incentrato sulle origini della maledizione che ha insanguinato il famigerato campeggio estivo, focalizzandosi in particolare sulla figura di Pamela Voorhees, la madre del tragicamente scomparso Jason.

Crystal Lake: trama della serie con Linda Cardellini e i dettagli sul cast

La sinossi ufficiale rilasciata dallo studio promette di svelare i segreti più oscuri e nascosti dietro alla nascita del mito. La trama segue da vicino Pam Voorhees, interpretata dalla candidata agli Emmy Linda Cardellini, una madre single incapace di superare il devastante lutto per la morte del giovane e cagionevole figlio Jason, annegato nelle acque del lago quasi un anno prima. La situazione precipita quando due misteriosi estranei bussano alla sua porta iniziando a scavare nel suo passato; l’evento darà il via a una scia di inquietanti e violenti avvenimenti che spingeranno gli abitanti della cittadina a chiedersi chi sia realmente Pamela.

Questa prima stagione sarà composta da otto episodi della durata di circa un’ora ciascuno, che verranno rilasciati contemporaneamente sulla piattaforma per favorire il binge watching autunnale. Accanto a Linda Cardellini, il cast fisso dello show comprende William Catlett, Devin Kessler, Cameron Scoggins e Gwendolyn Sundstrom. Dietro la macchina da presa si alterneranno registi di rilievo nel panorama thriller contemporaneo: Michael Lennox ha diretto i primi tre episodi, seguiti dal duo Celine Held e Logan George, mentre Quyen Tran ha firmato la regia degli ultimi due capitoli. Tra i produttori esecutivi figurano anche l’avvocato Marc Toberoff e Victor Miller, sceneggiatore del film originale del 1980, garantendo la massima fedeltà filologica all’opera originale.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Crystal Lake

Crystal Lake Showrunner / Creatore: Brad Caleb Kane

Brad Caleb Kane Regia: Michael Lennox, Celine Held, Logan George, Quyen Tran

Michael Lennox, Celine Held, Logan George, Quyen Tran Cast: Linda Cardellini, William Catlett, Devin Kessler, Cameron Scoggins, Gwendolyn Sundstrom, Callum Vinson

Linda Cardellini, William Catlett, Devin Kessler, Cameron Scoggins, Gwendolyn Sundstrom, Callum Vinson Produzione: A24, Miller-Barsamian Productions, Hasbro Entertainment

A24, Miller-Barsamian Productions, Hasbro Entertainment Data di uscita: 15 ottobre 2026

15 ottobre 2026 Distribuzione: Peacock