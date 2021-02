Crudelia: due poster e lo straordinario trailer italiano

Posted on

Fox Searchlight Pictures ha rilasciato ieri il primo trailer di Battle of the Sexes, il biopic diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris, i due registi dell’osannato Little Miss Sunshine, dedicato ad uno degli eventi sportivi più seguiti di tutti i tempi, ovvero quello che vide il tennista in pensione Bobby Riggs contro la tennista Billie Jean King.