La terza stagione di Cross, l’acclamata serie thriller di Prime Video basata sui romanzi di James Patterson, si arricchisce di un grandissimo nome. Ron Perlman, l’indimenticabile volto di Sons of Anarchy e Hellboy, si è unito ufficialmente al cast dello show in vista dei nuovi episodi. Questo inserimento segna inoltre un’attesa reunion televisiva tra l’attore e lo showrunner Ben Watkins, che avevano già collaborato in passato sulla serie Hand of God. La notizia è stata confermata da Deadline.

Il progetto continua a rivelarsi una delle punte di diamante del catalogo streaming: la prima stagione ha registrato ben 40 milioni di spettatori globali nei suoi primi 20 giorni di disponibilità, diventando il terzo debutto più visto sulla piattaforma nel 2025 e raggiungendo la prima posizione in classifica in oltre 100 Paesi secondo i dati Nielsen.

Ron Perlman sarà un tormentato poliziotto in terapia da Alex Cross

Perlman interpreterà Herschel Zamora, un uomo che considera il suo distintivo da poliziotto sopra ogni altra cosa nella vita. In seguito a una serie di inquietanti e problematici incidenti avvenuti sul posto di lavoro, l’agente Zamora viene mandato in terapia presso il dottor Alex Cross, interpretato sempre dal protagonista Aldis Hodge. Tuttavia, man mano che il brillante detective e psicologo forense scaverà a fondo nella mente dell’agente, si renderà conto che Zamora potrebbe nascondere qualcosa di decisamente più grave e preoccupante di un semplice disturbo da stress post-traumatico (PTSD).

La serie, ambientata a Washington D.C., segue le indagini di Alex Cross nel catturare spietati serial killer. Dopo una seconda stagione incentrata sulla caccia a un brutale vigilante intento a giustiziare miliardari corrotti, la terza stagione promette di espandere ulteriormente l’universo ad alta tensione del protagonista, puntando tutto su una forte impronta psicologica.

La serie è prodotta da Amazon, MGM Studios e Paramount Television Studios. Vi consigliamo anche la nostra rubrica dedicata a film e serie tv di Prime Video.