Le ultime stagioni di The Walking Dead non hanno registrato ottimi dati in termini di ascolti, e la decima stagione pare seguire questo trend avendo registrato la season première meno vista di sempre.

L'episodio che ha dato il via alla decima stagione, intitolato Lines We Cross, è stato visto da 4 milioni di telespettatori, ovvero il 34% in meno rispetto al debutto della passata stagione.

C'è da dire, però, che da quest'anno tutti gli episodi della serie saranno resi disponibili digitalmente su AMC Première 48 ore la loro messa in onda. Resta da vedere se questa decisione presa da AMC avrà una ripercussione sugli ascolti, anche se a giudicare dai risultati parrebbe proprio di sì.

Tenendo conto proprio di questo ultimo aspetto, risulta quanto mai chiaro che AMC stia puntando sempre più sul servizio digitale rispetto alla messa in onda via cavo, visto e considerato che l'emittente ha dichiarato che un corposo numero di persone ha avviato una sottoscrizione al costo di 5 dollari al mese.