La Critics Choice Association ha svelato stanotte l’elenco delle nomination per la sesta edizione dei Critics Choice Super Awards, i prestigiosi premi dedicati al meglio della fantascienza, del fantasy, dell’horror, dei supereroi e dell’azione.
A guidare il fronte cinematografico con ben sei candidature complessive è Superman di James Gunn (targato Warner Bros./DC Studios), che si impone come titolo da battere conquistando la nomination come Miglior Film di Supereroi e ben tre menzioni nella categoria riservata ai migliori attori grazie alle interpretazioni di David Corenswet, Edi Gathegi e Nicholas Hoult. Sul fronte televisivo, l’ormai conclusa stagione di The Boys (Prime Video) svetta su tutti gli altri contendenti portando a casa cinque nomination, inclusa quella per il Miglior Attore al carismatico Antony Starr nel ruolo di Patriota.
Da Project Hail Mary a Daredevil Rinascita: la grande sfida del cinema e della tv di genere
Il resto delle nomination delinea una sfida accesissima e ricca di grandissimi nomi. Alle spalle del leader Superman, si è posizionato un folto gruppo di pellicole e show televisivi in grado di ottenere quattro candidature a testa. Al cinema spiccano l’atteso blockbuster fantascientifico Project Hail Mary, il cinecomic The Fantastic Four: First Steps, il fantasy d’azione Masters of the Universe e gli horror Obsession e Weapons. Sul versante del piccolo schermo, a quota quattro nomination troviamo l’adattamento post-apocalittico Fallout, il fenomeno fantasy House of the Dragon e l’apprezzata serie Paradise. Tra le grandi sorprese si segnala anche l’ottimo posizionamento di titoli cult molto attesi dal pubblico italiano, tra cui la serie Marvel Daredevil Rinascita (che vede Deborah Ann Woll candidata come miglior attrice in una serie di supereroi) e lo sci-fi d’autore Bugonia di Yorgos Lanthimos.
Come da tradizione per i Critics Choice Super Awards, la manifestazione non prevede una vera e propria cerimonia di premiazione fisica in stile Oscar o Golden Globes, ma i vincitori di ciascuna categoria verranno svelati ufficialmente il prossimo giovedì 6 agosto 2026.
Critics Choice Super Awards 2026 – La lista completa delle nomination
CATEGORIE CINEMA
MIGLIOR FILM D’AZIONE
- The Furious
- Mike & Nick & Nick & Alice
- Motor City
- The Naked Gun
- Normal
- The Rip
- Sisu: Road to Revenge
MIGLIOR ATTORE IN UN FILM D’AZIONE
- Matt Damon – The Rip
- Taron Egerton – Apex
- Xie Miao – The Furious
- Bob Odenkirk – Normal
- Alan Ritchson – Motor City
- Joe Taslim – The Furious
- Jorma Tommila – Sisu: Road to Revenge
MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM D’AZIONE
- Pamela Anderson – The Naked Gun
- Priyanka Chopra Jonas – The Bluff
- Eiza González – Mike & Nick & Nick & Alice
- Akari Takaishi – Ghost Killer
- Charlize Theron – Apex
- Samara Weaving – Over Your Dead Body
- Maddie Ziegler – Pretty Lethal
MIGLIOR FILM DI SUPEREROI
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
- Exit 8
- The Fantastic Four: First Steps
- Masters of the Universe
- Mortal Kombat II
- Supergirl
- Superman
MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DI SUPEREROI
- David Corenswet – Superman
- Nicholas Galitzine – Masters of the Universe
- Edi Gathegi – Superman
- Nicholas Hoult – Superman
- Kazunari Ninomiya – Exit 8
- Pedro Pascal – The Fantastic Four: First Steps
MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM DI SUPEREROI
- Milly Alcock – Supergirl
- Rachel Brosnahan – Superman
- Julia Garner – The Fantastic Four: First Steps
- Vanessa Kirby – The Fantastic Four: First Steps
- Camila Mendes – Masters of the Universe
- Adeline Rudolph – Mortal Kombat II
MIGLIOR FILM HORROR
- 28 Years Later: The Bone Temple
- Backrooms
- The Long Walk
- Obsession
- Send Help
- Weapons
MIGLIOR ATTORE IN UN FILM HORROR
- Josh Brolin – Weapons
- Chiwetel Ejiofor – Backrooms
- Ralph Fiennes – 28 Years Later: The Bone Temple
- Michael Johnston – Obsession
- David Jonsson – The Long Walk
- Jack O’Connell – 28 Years Later: The Bone Temple
- Adam Scott – Hokum
MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM HORROR
- Alison Brie – Together
- Jessie Buckley – The Bride!
- Amy Madigan – Weapons
- Rachel McAdams – Send Help
- Inde Navarrette – Obsession
- Renate Reinsve – Backrooms
MIGLIOR FILM FANTASCIENZA / FANTASY
- Bugonia
- Disclosure Day
- Frankenstein
- Good Luck, Have Fun, Don’t Die
- I Love Boosters
- Predator: Badlands
- Project Hail Mary
MIGLIOR ATTORE IN UN FILM FANTASCIENZA / FANTASY
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Ryan Gosling – Project Hail Mary
- Matt Johnson – Nirvanna the Band the Show the Movie
- James Ortiz – Project Hail Mary
- Jesse Plemons – Bugonia
- Sam Rockwell – Good Luck, Have Fun, Don’t Die
MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM FANTASCIENZA / FANTASY
- Emily Blunt – Disclosure Day
- Oona Chaplin – Avatar: Fire and Ash
- Elle Fanning – Predator: Badlands
- Sandra Hüller – Project Hail Mary
- Keke Palmer – I Love Boosters
- Emma Stone – Bugonia
MIGLIOR VILLAIN IN UN FILM
- Oona Chaplin – Avatar: Fire and Ash
- Nicholas Hoult – Superman
- Michael Johnston – Obsession
- Jared Leto – Masters of the Universe
- Amy Madigan – Weapons
CATEGORIE TELEVISIONE
MIGLIOR SERIE, MINISERIE O FILM TV D’AZIONE
- 9-1-1: Nashville
- Boston Blue
- Dark Winds
- High Potential
- Hijack
- The Lowdown
- Task
- Tracker
MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV D’AZIONE
- Sterling K. Brown – Paradise
- Idris Elba – Hijack
- Ethan Hawke – The Lowdown
- Zahn McClarnon – Dark Winds
- Mark Ruffalo – Task
- Scott Speedman – R.J. Decker
MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV D’AZIONE
- Angela Bassett – 9-1-1
- Julianne Nicholson – Paradise
- Kaitlin Olson – High Potential
- Gloria Reuben – Boston Blue
- Octavia Spencer – Ride or Die
- Hannah Waddingham – Ride or Die
MIGLIOR SERIE, MINISERIE O FILM TV DI SUPEREROI
- The Boys
- Daredevil Rinascita
- Fallout
- Gen V
- Invincible
- Peacemaker
- Spider-Noir
- Wonder Man
MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV DI SUPEREROI
- Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man
- Nicolas Cage – Spider-Noir
- John Cena – Peacemaker
- Walton Goggins – Fallout
- Hamish Linklater – Gen V
- Antony Starr – The Boys
MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV DI SUPEREROI
- Danielle Brooks – Peacemaker
- Valorie Curry – The Boys
- Colby Minifie – The Boys
- Annabel O’Hagan – Fallout
- Jaz Sinclair – Gen V
- Deborah Ann Woll – Daredevil Rinascita
MIGLIOR SERIE, MINISERIE O FILM TV HORROR
- The Beauty
- The Boroughs
- Devil in Disguise: John Wayne Gacy
- Dexter: Resurrection
- Ghosts
- IT: Welcome to Derry
- Wednesday
- Widow’s Bay
MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV HORROR
- Michael Chernus – Devil in Disguise: John Wayne Gacy
- Michael C. Hall – Dexter: Resurrection
- Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
- Alfred Molina – The Boroughs
- Harold Perrineau – From
- Matthew Rhys – Widow’s Bay
MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV HORROR
- Toni Collette – Wayward
- Laurie Metcalf – Monster: The Ed Gein Story
- Camila Morrone – Something Very Bad Is Going to Happen
- Kate O’Flynn – Widow’s Bay
- Jenna Ortega – Wednesday
- Taylour Paige – IT: Welcome to Derry
MIGLIOR SERIE, MINISERIE O FILM TV FANTASCIENZA / FANTASY
- Alien: Earth
- For All Mankind
- House of the Dragon
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- Pluribus
- Silo
- Star Trek: Strange New Worlds
MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV FANTASCIENZA / FANTASY
- Dexter Sol Ansell – A Knight of the Seven Kingdoms
- Sterling K. Brown – Paradise
- Peter Claffey – A Knight of the Seven Kingdoms
- Colin Farrell – Sugar
- Timothy Olyphant – Alien: Earth
- Matt Smith – House of the Dragon
MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV FANTASCIENZA / FANTASY
- Elizabeth Banks – The Miniature Wife
- Sydney Chandler – Alien: Earth
- Emma D’Arcy – House of the Dragon
- Rebecca Ferguson – Silo
- Holly Hunter – Star Trek: Starfleet Academy
- Rhea Seehorn – Pluribus
MIGLIOR VILLAIN IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV
- Macaulay Culkin – Fallout
- Peter Dinklage – Dexter: Resurrection
- Paul Giamatti – Star Trek: Starfleet Academy
- Brendan Gleeson – Spider-Noir
- Ewan Mitchell – House of the Dragon
- Antony Starr – The Boys
Scopri di più da Universal Movies
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.