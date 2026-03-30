Dopo aver debuttato nelle sale lo scorso febbraio, il noir ad alta tensione Crime 101 è pronto a conquistare il pubblico domestico.

Amazon MGM Studios ha ufficializzato che il film, diretto e scritto da Bart Layton, approderà in esclusiva su Prime Video mercoledì 1° aprile 2026. La scelta conferma una strategia distributiva dinamica: il film arriva in streaming con una finestra “theatrical-to-streaming” di 47 giorni, un intervallo sensibilmente più lungo rispetto ai 30 giorni concessi lo scorso anno a Red One.

Nonostante un percorso al botteghino non semplicissimo (71,7 milioni di dollari globali a fronte di un budget di 90), la pellicola è stata accolta con entusiasmo dalla critica, ottenendo l’89% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.

He always has an exit. Crime 101, streaming on Prime Video April 1. #Crime101 pic.twitter.com/tGL8kivwjL — Prime Video (@PrimeVideo) March 30, 2026

Crime 101 Prime Video: la trama e il cast stellare

Basato sull’omonima novella di Don Winslow, il film segue le tracce di un misterioso rapinatore di gioielli (un magnetico Chris Hemsworth) che opera lungo la panoramica Highway 101, lasciando la polizia senza indizi. La sua strada si incrocerà con quella di una broker assicurativa disillusa (Halle Berry) e di un detective implacabile (Mark Ruffalo), in un gioco del gatto col topo dove i confini tra bene e male si fanno sempre più labili.

Il successo di questa operazione segue la scia dell’incredibile momento d’oro di Amazon MGM Studios, che ha recentemente festeggiato il record storico di Project Hail Mary. Come abbiamo visto nella nostra recensione di Project Hail Mary, lo studio sta puntando tutto su grandi nomi e storie originali, consolidando una posizione di leadership nel mercato globale che ora si sposta dal grande schermo alla libreria digitale di Prime.

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