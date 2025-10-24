Crime 101 | Chris Hemsworth a caccia della rapina perfetta

Sony Pictures ha svelato ieri il trailer di Crime 101: La Strada del Crimine, il nuovo thriller con protagonista Chris Hemsworth.

Prodotto da Amazon MGM Studios, ispirato romanzo omonimo firmato da Don Winslow, e diretto da Bart Layton, già regista dell’ottimo American Animals del 2019, il thriller Crime 101: La Strada del Crimine porta sul grande schermo la storia di un ladro (Hemsworth) alle prese con quello che sembra il furto perfetto, l’ultimo di una carriera da criminale.

Guardate qui il trailer di Crime 101

Qual è la trama ufficiale di Crime 101?

L’avvincente ed elegante thriller Crime 101 – La Strada del Crimine racconta la storia di Davis (Chris Hemsworth), un ladro sfuggente le cui rapine magistralmente pianificate hanno da tempo lasciato la polizia senza indizi.

Davis sta organizzando il colpo più ambizioso della sua carriera — quello che spera possa essere l’ultimo — quando il suo cammino si incrocia con quello di Sharon (Halle Berry), una disillusa assicuratrice con cui è costretto a collaborare, e di Orman (Barry Keoghan), un rivale dai metodi molto più pericolosi.

Con l’avvicinarsi del furto multimilionario, l’inarrestabile tenente Lubesnik (Mark Ruffalo) si avvicina alla verità, facendo crescere la tensione e rendendo sempre più sottile il confine tra cacciatore e preda. Ognuno dei protagonisti dovrà confrontarsi con il prezzo delle proprie scelte — e con la consapevolezza di essere ormai oltre il punto di non ritorno.

Il cast di Crime 101: La Strada del crimine è composto, oltre che da Chris Hemsworth, anche da Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Halle Berry, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh e Nick Nolte. Il film è stato scritto e diretto da Bart Layton.

Crime 101: La Strada del Crimine sarà nelle sale dal 12 febbraio 2026.