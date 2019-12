01 Distribution ha diffuso in rete le prime due clip da Pinocchio, il nuovo film diretto da Matteo Garrone.

L'esordio nelle sale è atteso per il 19 dicembre, pertanto i prossimi giorni saranno fondamentali per la campagna promozionale del film. In questo nuovo aggiornamento spazio per le prime due clip.

Pinocchio

Pinocchio, una coproduzione internazionale Italia/Francia, è prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, con Recorded Picture Company, in associazione con Leone Film Group, con il contributo del MiBAC – Direzione Generale Cinema – e di Eurimages, in associazione con Unipol Banca, con il sostegno di Regione Toscana – Toscana Promozione. Le vendite internazionali sono curate da HanWay Films.

CAST: Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Maria Pia Timo, Massimiliano Gallo, Marcello Fonte e Davide Marotta.

Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution dal 19 dicembre 2019, ed in Francia da Le Pacte.