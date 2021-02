Netflix ha diffuso in queste ore il trailer ufficiale di Tribes of Europa, la serie di fantascienza creata dagli stessi ideatori di Dark.

Rispetto al precedente teaser (lo trovate a questo nostro indirizzo), è possibile dare uno sguardo approfondito a quello che possiamo considerare un nuovo sicuro successo proposto dal colosso Netflix. Il lancio del trailer è arrivato a sole due settimane circa dall’esordio della serie sul catalogo del colosso dello streaming.

Il trailer è stato accompagnato dalla seguente tagline: Una catastrofe globale. “Un continente diviso in tribù. Un futuro da ritrovare. Tribes of Europa, una serie dai creatori di Dark, arriva il 19 febbraio.”

Una catastrofe globale. Un continente diviso in tribù. Un futuro da ritrovare. Tribes of Europa, una serie dai creatori di Dark, arriva il 19 febbraio. pic.twitter.com/L2Q5Qrpyzi — Netflix Italia (@NetflixIT) February 3, 2021

TRIBES OF EUROPA

PRODUZIONE: La serie è stata creata da Philip Koch, il cui nome figura anche tra gli sceneggiatori insieme a Jana Burbach e Benjamin Seiler. CAST: Emilio Sakraya, Henriette Confurius e David Ali Rashed.

TRAMA: Un futuro che non ti aspettavi. L’Europa del 2074 è divisa in molteplici stati tribali che combattono per il dominio. I tre fratelli Kiano (Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) ed Elja (David Ali Rashed) si ritrovano coinvolti in questa guerra sanguinosa e sono costretti a forgiare i propri destini.

Sarà su Netflix a partire dal 19 febbraio 2021.