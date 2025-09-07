Creative Arts Emmy 25 | I vincitori della prima serata

The Studio, The Penguin e Scissione sono stati tra le serie dominatrici dell’edizione 2025 dei Creative Arts Emmy 2025.
Oltre ai nostri ambiti Leoni d’oro di Venezia 82 (qui la lista dei vincitori), il sabato sera per gli appassionati della settima arte ha offerto anche la prima delle due serate di premiazione relative ai Creative Arts Emmy 2025, i premi artistici e tecnici nella programmazione televisiva americana assegnati dall’Academy of Television Arts & Sciences.
La prima serata dei Creative Arts Emmy Awards è andata in scena nella notte italiana dal Peacock Theater nel centro di Los Angeles, presieduta da Maya Rudolph. A portare a casa il maggior numero di Emmy è stata la serie “The Studio” (9), seguita da “The Penguin” (8) e “Scissione” (7). Ed ancora, “Andor“, “Arcane” e “Love, Death + Robots” (4).
I Creative Arts Emmy proseguiranno questa sera con altre 49 statuette da assegnare nelle categorie sceneggiatura, casting, trucco e montaggio fotografico.
Chi ha vinto la prima serata dei Creative Arts Emmy?
GUEST ACTRESS IN A COMEDY SERIES
Julianne Nicholson, Hacks
CONTEMPORARY MAKEUP (NON-PROSTHETIC)
The Penguin, Martha Melendez, Kim Collea, Maria Maio
PROSTHETIC MAKEUP
The Penguin, Michael Fontaine, Michael Marino, Crystal Jurado, Diana Choi, Claire Flewin, Jerry Constantine, Yoichi Art Sakamoto, Bobby Diehl
PERIOD OR FANTASY/SCI-FI MAKEUP (NON-PROTHETIC)
House of the Dragon, Amanda Knight, Sara Kramer, Harriet Thompson, Bonny Monger, Helen Currie, Natalie Wickens, Vickie Ellis
PERIOD COSTUMES
Bridgerton, John Glaser, Amanda McLaughlan, Dougie Hawkes, George Sayer, Anthony Brookman
CONTEMPORARY COSTUMES FOR A SERIES
The Studio, Kameron Lennox, Betsy Glick, Tyler Kinney
CONTEMPORARY COSTUMES FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE
The Penguin, Helen Huang, Kate Smith, Austin Wittick, Rebecca Freund, Esther J. Han
FANTASY/SCI-FI COSTUMES
Andor, Michael Wilkinson, Kate O’Farrell, Richard Davies, Paula Fajardo
PERIOD OR FANTASY/SCI-FI HAIRSTYLING
Bridgerton, Erika Ökvist, Farida Ghwedar, Grace Gorman, Laura Sim, Emma Rigby, Hannah Forbes
CONTEMPORARY HAIRSTYLING
The Penguin, Brian Badie, Jenn Vasilopoulos, Mariko Miyagi
PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE CONTEMPORARY PROGRAM (ONE HOUR OR MORE)
Severance, David Schlesinger, Chris Shriver, Ann Bartek, David Schlesinger
PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE PROGRAM (HALF-HOUR)
The Studio, Julie Berghoff, Brian Grego, Claire Kaufman
PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE PERIOD OR FANTASY PROGRAM (ONE-HOUR OR MORE)
Andor, Luke Hull, Toby Britton, Rebecca Alleway
CASTING FOR A DRAMA SERIES
The Pitt, Cathy Sandrich Gelfond, Erica Berger
GUEST ACTOR IN A COMEDY SERIES
Bryan Cranston, The Studio
CASTING FOR A COMEDY SERIES
The Studio, Melissa Kostenbauder, Francine Maisler
CASTING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE
Adolescence, Shaheen Baig
STUNT COORDINATION FOR COMEDY PROGRAMMING
The Righteous Gemstones, Cory DeMeyers
STUNT COORDINATION FOR DRAMA PROGRAMMING
The Boys, John Koyama
STUNT PERFORMANCE
The Boys, Jennifer Murray, River Godland, Alec Back, Moses Nyarko
ANIMATED PROGRAM
Arcane
CHARACTER VOICE-OVER PERFORMANCE
Julie Andrews, Bridgerton
INDIVIDUAL ACHIEVEMENT IN ANIMATION (juried)
Arcane, background design
Arcane, color
Love, Death + Robots, Production Design
Love, Death + Robots, Character Animation
Love, Death + Robots, Character Design
CHOREOGRAPHY FOR SCRIPTED PROGRAMMING
Étoile, Marguerite Pomerhn Derricks
PICTURE EDITING FOR A SINGLE-CAMERA COMEDY SERIES
The Studio, Eric Kissack
PICTURE EDITING FOR A MULTI-CAMERA COMEDY SERIES
Frasier, Russell Griffin
GUEST ACTRESS IN A DRAMA SERIES
Merritt Wever, Severance
PICTURE EDITING FOR A DRAMA SERIES
Andor, Yan Miles
PICTURE EDITING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE
Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story
SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SEASON OR A MOVIE
Andor, Mohen Leo, TJ Falls, Luke Murphy, Neal Scanlan, Scott Pritchard, Joseph Kasparian, Sue Rowe, Paolo D’Arco, Jean-Clement Soret
TITLE DESIGN
Severance, Oliver Latta, Teddy Blanks
SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SINGLE EPISODE
The Penguin, Johnny Han, Michelle Rose, Alexandra Prod’homme, Erin Sullivan, Goran Pavles, Emanuel Fuchs, Ed Bruce, Nathaniel Larouche, Adrien Saint Girons
MOTION DESIGN (juried)
Octopus! Phoebe Waller-Bridge
SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES
The Last of Us, Michael J. Benavente, Chris Terhune, Joe Schiff, Christopher Battaglia, Mitchel Lestner, Jacob Flack, Odin Benitez, James Miller, Randy Wilson, Justin Helle, Ron Mellegers, Maarten Hofmeijer, Stefan Fraticelli, Brandon Bak, Jason Charbonneau
SOUND EDITING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES, MOVIE OR SPECIAL
The Penguin, Rich Bologna, Lawrence Zipf, Michael McMenomy, Angela Organ, Tony Martinez, Wyatt Sprague, Diego Perez, Matthew Haasch, Ben Holiday, Luke Dennis, Gareth Rhys Jones
SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (HALF-HOUR)
The Studio, George Haddad, Borja Sau Razquin, Stuart Martin, Randy Wilson, Justin Helle, Lorena Perez Batista, Jason Charbonneau, Stefan Fraticelli
SOUND EDITING FOR AN ANIMATED PROGRAM
Arcane, Brad Beaumont, Eliot Connors, Stephen P. Robinson, Janet Pascual, Dan O’Connell, John T. Cucci
SOUND MIXING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE
The Penguin, Andy Kris, Rich Bologna, Christof Gebert, Julien Pirrie
SOUND MIXING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)
Severance, Bob Chefalas, Jacob Ribicoff, David J. Schwartz, George A. Lara
SOUND MIXING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (HALF-HOUR) AND ANIMATION
The Studio, Lindsey Alvarez, Fred Howard, Buck Robinson, Ron Mellegers
PERFORMER IN A SHORT FORM COMEDY OR DRAMA SERIES
Desi Lydic, The Daily Show
MUSIC COMPOSITION FOR A SERIES (ORIGINAL DRAMATIC SCORE)
Severance, Theodore Shapiro
MUSIC COMPOSITION FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES, MOVIE OR SPECIAL (ORIGINAL DRAMATIC SCORE)
The Penguin, Mick Giacchion
ORIGINAL MAIN TITLE THEME MUSIC
The White Lotus, Cristobal Tapia de Veer
MUSIC SUPERVISION
The Studio, Gabe Hilfer
ORIGINAL MUSIC AND LYRICS
The Boys, Christopher Lennertz, “Let’s Put the Christ Back in Christmas”
CINEMATOGRAPHY FOR A SERIES (HALF-HOUR)
The Studio, Adam Newport-Berra
CINEMATOGRAPHY FOR A SERIES (ONE HOUR)
Severance, Jessica Lee Gagné
CINEMATOGRAPHY FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE
Adolescence, Matthew Lewis
GUEST ACTOR IN A DRAMA SERIES
Shawn Hatosy, The Pitt
TELEVISION MOVIE
Rebel Ridge
