Creative Arts Emmy 25 | I vincitori della prima serata

The Studio, The Penguin e Scissione sono stati tra le serie dominatrici dell’edizione 2025 dei Creative Arts Emmy 2025.

Oltre ai nostri ambiti Leoni d’oro di Venezia 82 (qui la lista dei vincitori), il sabato sera per gli appassionati della settima arte ha offerto anche la prima delle due serate di premiazione relative ai Creative Arts Emmy 2025, i premi artistici e tecnici nella programmazione televisiva americana assegnati dall’Academy of Television Arts & Sciences.

La prima serata dei Creative Arts Emmy Awards è andata in scena nella notte italiana dal Peacock Theater nel centro di Los Angeles, presieduta da Maya Rudolph. A portare a casa il maggior numero di Emmy è stata la serie “The Studio” (9), seguita da “The Penguin” (8) e “Scissione” (7). Ed ancora, “Andor“, “Arcane” e “Love, Death + Robots” (4).

I Creative Arts Emmy proseguiranno questa sera con altre 49 statuette da assegnare nelle categorie sceneggiatura, casting, trucco e montaggio fotografico.

Chi ha vinto la prima serata dei Creative Arts Emmy?

GUEST ACTRESS IN A COMEDY SERIES

Julianne Nicholson, Hacks



CONTEMPORARY MAKEUP (NON-PROSTHETIC)

The Penguin, Martha Melendez, Kim Collea, Maria Maio



PROSTHETIC MAKEUP

The Penguin, Michael Fontaine, Michael Marino, Crystal Jurado, Diana Choi, Claire Flewin, Jerry Constantine, Yoichi Art Sakamoto, Bobby Diehl



PERIOD OR FANTASY/SCI-FI MAKEUP (NON-PROTHETIC)

House of the Dragon, Amanda Knight, Sara Kramer, Harriet Thompson, Bonny Monger, Helen Currie, Natalie Wickens, Vickie Ellis



PERIOD COSTUMES

Bridgerton, John Glaser, Amanda McLaughlan, Dougie Hawkes, George Sayer, Anthony Brookman



CONTEMPORARY COSTUMES FOR A SERIES

The Studio, Kameron Lennox, Betsy Glick, Tyler Kinney

CONTEMPORARY COSTUMES FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE

The Penguin, Helen Huang, Kate Smith, Austin Wittick, Rebecca Freund, Esther J. Han



FANTASY/SCI-FI COSTUMES

Andor, Michael Wilkinson, Kate O’Farrell, Richard Davies, Paula Fajardo

PERIOD OR FANTASY/SCI-FI HAIRSTYLING

Bridgerton, Erika Ökvist, Farida Ghwedar, Grace Gorman, Laura Sim, Emma Rigby, Hannah Forbes



CONTEMPORARY HAIRSTYLING

The Penguin, Brian Badie, Jenn Vasilopoulos, Mariko Miyagi



PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE CONTEMPORARY PROGRAM (ONE HOUR OR MORE)

Severance, David Schlesinger, Chris Shriver, Ann Bartek, David Schlesinger



PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE PROGRAM (HALF-HOUR)

The Studio, Julie Berghoff, Brian Grego, Claire Kaufman

PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE PERIOD OR FANTASY PROGRAM (ONE-HOUR OR MORE)

Andor, Luke Hull, Toby Britton, Rebecca Alleway

CASTING FOR A DRAMA SERIES

The Pitt, Cathy Sandrich Gelfond, Erica Berger



GUEST ACTOR IN A COMEDY SERIES

Bryan Cranston, The Studio



CASTING FOR A COMEDY SERIES

The Studio, Melissa Kostenbauder, Francine Maisler

CASTING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE

Adolescence, Shaheen Baig

STUNT COORDINATION FOR COMEDY PROGRAMMING

The Righteous Gemstones, Cory DeMeyers

STUNT COORDINATION FOR DRAMA PROGRAMMING

The Boys, John Koyama



STUNT PERFORMANCE

The Boys, Jennifer Murray, River Godland, Alec Back, Moses Nyarko

ANIMATED PROGRAM

Arcane

CHARACTER VOICE-OVER PERFORMANCE

Julie Andrews, Bridgerton

INDIVIDUAL ACHIEVEMENT IN ANIMATION (juried)

Arcane, background design

Arcane, color

Love, Death + Robots, Production Design

Love, Death + Robots, Character Animation

Love, Death + Robots, Character Design

CHOREOGRAPHY FOR SCRIPTED PROGRAMMING

Étoile, Marguerite Pomerhn Derricks



PICTURE EDITING FOR A SINGLE-CAMERA COMEDY SERIES

The Studio, Eric Kissack

PICTURE EDITING FOR A MULTI-CAMERA COMEDY SERIES

Frasier, Russell Griffin

GUEST ACTRESS IN A DRAMA SERIES

Merritt Wever, Severance



PICTURE EDITING FOR A DRAMA SERIES

Andor, Yan Miles

PICTURE EDITING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE

Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story

SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SEASON OR A MOVIE

Andor, Mohen Leo, TJ Falls, Luke Murphy, Neal Scanlan, Scott Pritchard, Joseph Kasparian, Sue Rowe, Paolo D’Arco, Jean-Clement Soret



TITLE DESIGN

Severance, Oliver Latta, Teddy Blanks



SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SINGLE EPISODE

The Penguin, Johnny Han, Michelle Rose, Alexandra Prod’homme, Erin Sullivan, Goran Pavles, Emanuel Fuchs, Ed Bruce, Nathaniel Larouche, Adrien Saint Girons



MOTION DESIGN (juried)

Octopus! Phoebe Waller-Bridge

SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES

The Last of Us, Michael J. Benavente, Chris Terhune, Joe Schiff, Christopher Battaglia, Mitchel Lestner, Jacob Flack, Odin Benitez, James Miller, Randy Wilson, Justin Helle, Ron Mellegers, Maarten Hofmeijer, Stefan Fraticelli, Brandon Bak, Jason Charbonneau

SOUND EDITING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES, MOVIE OR SPECIAL

The Penguin, Rich Bologna, Lawrence Zipf, Michael McMenomy, Angela Organ, Tony Martinez, Wyatt Sprague, Diego Perez, Matthew Haasch, Ben Holiday, Luke Dennis, Gareth Rhys Jones



SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (HALF-HOUR)

The Studio, George Haddad, Borja Sau Razquin, Stuart Martin, Randy Wilson, Justin Helle, Lorena Perez Batista, Jason Charbonneau, Stefan Fraticelli

SOUND EDITING FOR AN ANIMATED PROGRAM

Arcane, Brad Beaumont, Eliot Connors, Stephen P. Robinson, Janet Pascual, Dan O’Connell, John T. Cucci



SOUND MIXING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE

The Penguin, Andy Kris, Rich Bologna, Christof Gebert, Julien Pirrie

SOUND MIXING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)

Severance, Bob Chefalas, Jacob Ribicoff, David J. Schwartz, George A. Lara

SOUND MIXING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (HALF-HOUR) AND ANIMATION

The Studio, Lindsey Alvarez, Fred Howard, Buck Robinson, Ron Mellegers

PERFORMER IN A SHORT FORM COMEDY OR DRAMA SERIES

Desi Lydic, The Daily Show



MUSIC COMPOSITION FOR A SERIES (ORIGINAL DRAMATIC SCORE)

Severance, Theodore Shapiro

MUSIC COMPOSITION FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES, MOVIE OR SPECIAL (ORIGINAL DRAMATIC SCORE)

The Penguin, Mick Giacchion



ORIGINAL MAIN TITLE THEME MUSIC

The White Lotus, Cristobal Tapia de Veer



MUSIC SUPERVISION

The Studio, Gabe Hilfer

ORIGINAL MUSIC AND LYRICS

The Boys, Christopher Lennertz, “Let’s Put the Christ Back in Christmas”

CINEMATOGRAPHY FOR A SERIES (HALF-HOUR)

The Studio, Adam Newport-Berra



CINEMATOGRAPHY FOR A SERIES (ONE HOUR)

Severance, Jessica Lee Gagné

CINEMATOGRAPHY FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE

Adolescence, Matthew Lewis



GUEST ACTOR IN A DRAMA SERIES

Shawn Hatosy, The Pitt



TELEVISION MOVIE

Rebel Ridge