Creative Arts Emmy 25 | I premi della seconda serata

Come da previsione, stanotte è andata in scena la seconda serata di premiazione degli ambiti Creative Arts Emmy 2025.

Si è chiusa questa notte l’edizione 2025 dei Creative Arts Emmy, i premi premi artistici e tecnici nella programmazione televisiva americana assegnati dall’Academy of Television Arts & Sciences, per l’occasione assegnati dal Peacock Theater nel centro di Los Angeles. Dopo la chiusura della prima delle due serate in programma (i vincitori della prima serata), l’Academy ha assegnato altre 49 statuette tra scenografia, missaggio audio, trucco e sceneggiatura.

Come noto, i Creative Arts Emmy anticipano i Primetime Emmy che andranno in scena sabato 13 settembre 2025.

Tutti i vincitori delle due serate dei Creative Arts Emmy?

SHORT FORM COMEDY, DRAMA OR VARIETY SERIES

The Daily Show, Desi Lydic, “Foxsplains”; Jennifer Flanz, Ramin Hedayati, Jocelyn Conn, Matt Negrin, Jason O. Gilbert



SHORT FORM NONFICTION OR REALITY SERIES

Adolescence, The Making of Adolescence

PRODUCTION DESIGN FOR A VARIETY SPECIAL

The Oscars, Misty Buckley, Alana Billingsley, John Zuiker, Margaux Lapresle

PRODUCTION DESIGN FOR A VARIETY OR REALITY SERIES

Saturday Night Live, Akira Yoshimura, Keith Raywood, Joe DeTullio, Andrea Purcigliotti, Patrick Lynch, Sara Parks



CHOREOGRAPHY FOR VARIETY OR REALITY PROGRAMMING

The Grammy Awards, Robbie Blue

MUSIC DIRECTION

Kendrick Lamar, Tony Russell



MUSIC COMPOSITION FOR A DOCUMENTARY SERIES OR SPECIAL

Chef’s Table, Duncan Thum, David Bertok

SOUND EDITING FOR A NONFICTION OR REALITY PROGRAM

Music by John Williams, Dmitri Makarov, Tim Farrell, Richard Gould, Ramiro Belgardt



SOUND MIXING FOR A NONFICTION PROGRAM

Beatles ’64, Josh Berger, Giles Martin



SOUND MIXING FOR A VARIETY SERIES OR SPECIAL

SNL 50: The Anniversary Special, Robert Palladino, Ezra Matychak, Frank Duca, Doug Nightwine, Christopher Costello, Caroline Sanchez, Josiah Gluck, Jay Vicari, Tyler McDiarmid, Geoffrey Countryman, Devin Emke, Teng Chen



SOUND MIXING FOR A REALITY PROGRAMMING

Welcome to Wrexham, Mark Jensen

CASTING FOR A REALITY PROGRAM

Love on the Spectrum, Cian O’Clery, Sean Bowman, Emma Choate



EMERGING MEDIA PROGRAM

SNL 50 Special: Immersive Experience, Lorne Michaels, Michael DeProspo, Michael Scogin, Rick Rey, Matthew Celia

INNOVATION IN EMERGING MEDIA PROGRAMMING

White Rabbit



WRITING FOR A NONFICTION PROGRAM

The Daily Show Presents: Jordan Klepper

WRITING FOR A VARIETY SPECIAL

SNL 50, James Anderson, Dan Bulla, Megan Callahan-Shah, Michael Che, Mikey Day, Mike DiCenzo, James Downey, Tina Fey, Jimmy Fowlie, Sudi Green, Jack Handey, Steve Higgins, Colin Jost, Erik Kenward, Dennis McNicholas, Seth Meyers, Lorne Michaels, John Mulaney, Jake Nordwind, Ceara O’Sullivan, Josh Patten, Paula Pell, Simon Rich, Pete Schultz, Streeter Seidell, Emily Spivey, Kent Sublette, Bryan H. Tucker, Auguste White

HOST FOR A GAME SHOW

Jimmy Kimmel, Who Wants to Be a Millionaire?



GAME SHOW

Jeopardy!

MAKEUP FOR A VARIETY, NONFICTION OR REALITY PROGRAMMING

SNL 50, Louie Zakarian, Jason Milani, Amy Tagliamonti, Rachel Pagani, Young Bek, Stephen Kelley, Joanna Pisani

HAIRSTYLING FOR A VARIETY NONFICTION OR REALITY PROGRAM

SNL 50, Jodi Mancuso, Cara Hannah, Inga Thrasher, Amanda Duffy Evans, Chad Harlow, Gina Ferrucci, Brittany Hartman, Katie Beatty



COSTUMES FOR VARIETY, NONFICTION OR REALITY PROGRAMMING

Beyoncé Bowl

PICTURE EDITING FOR VARIETY PROGRAMMING (SEGMENT)

SNL 50, Ryan Spears, Paul Del Gesso, Christopher Salerno, Daniel Garcia, Sean McIlraith, Rhyan McIlraith

PICTURE EDITING FOR VARIETY PROGRAMMING

Cunk On Live, Damon Tai, Jason Boxall

PICTURE EDITING FOR A NONFICTION PROGRAMMING

Pee-wee As Himself, Damian Rodriguez

PICTURE EDITING FOR A STRUCTURED REALITY OR COMPETITION PROGRAM

The Traitors, Patrick Owen, Seddon-Brown

PICTURE EDITING FOR AN UNSTRUCTURED REALITY PROGRAM

Welcome to Wrexham, Sam Fricke, Jenny Krochmal, Mohamed El Manasterly, Michael Oliver, Tim Roche, Matt Wafaie, Steve Welch, Tim Wilsbach



CINEMATOGRAPHY FOR A REALITY PROGRAM

The Traitors, Siggi Rosen-Rawlings, Matt Wright, Jack Booth, Alex Bruno, Ned Ellis-Jones, Ollie Green, Quin Jessop, Guy Linton, Joshua Montague, Paul Rudge, James Spencer, Matt Thomson, Alex Took, Melvin Wright



CINEMATOGRAPHY FOR A NONFICTION PROGRAM

100 Foot Wave, Michael Darrigade, Vincent Kardasik, Alexandre Lesbats, Laurent Pujol, Karl Sandrock, Chris Smith

DOCUMENTARY OR NONFICTION SERIES

100 Foot Wave, Vince Kardasik, Ryan Heller, Michael Bloom, Maria Zuckerman, Zachary Rothfeld, Joe Lewis, Chris Smith, Nancy Abraham, Lisa Heller, Bentley Weiner



DOCUMENTARY OR NONFICTION SPECIAL

Pee-wee As Himself, Emma Tillinger Koskoff, Matt Wolf, Ronald Bronstein, Benny Safdie, Josh Safdie, Paul Reubens, Candace Tomarken

NARRATOR

Barack Obama, Our Oceans

HOST FOR A REALITY OR REALITY COMPETITION PROGRAM

Alan Cumming, The Traitors

HOSTED NONFICTION SERIES OR SPECIAL

Conan O’Brien Must Go, Conan O’Brien, Jeff Ross, Jose Arroyo, Jason Chillemi, Sarah Federowicz, Jessie Gaskell, Mike Sweeney, Aaron Bleyaert, Jordan Schlansky, Matthew Shaw

DIRECTING FOR A REALITY PROGRAM

The Traitors, Ben Archard



DIRECTING FOR A DOCUMENTARY/NONFICTION PROGRAM

Pee-wee as Himself, Matt Wolf

COMMERCIAL

Brian Cox Goes To College, Uber One for Students



LIGHTING DESIGN/LIGHTING DIRECTION FOR A SERIES

SNL, Geoff Amoral, Rick McGuinness, William McGuinness, Trevor Brown, Tim Stasse, Frank Grisanti, Reginald Campbell

LIGHTING DESIGN/LIGHTING DIRECTION FOR A SPECIAL

67th Annual Grammy Awards, Noah Mitz, Andy O’Reilly, Patrick Boozer, Ryan Tanker, Erin Anderson, Madigan Stehly, Will Gossett, Bryan Klunder, Hannah Kerman, Matt Benson, Matthew Cotter, Guy Jones, Kevin Faust



TECHNICAL DIRECTION AND CAMERA WORK FOR A SPECIAL

SNL 50, Bill DiGiovanni, John Pinto, Paul Cangialosi, Anthony Tarantino, Dave Driscoll, Brian Phraner, Daniel Erbeck, Mike Knarre, Ansel Nunez, Rick Fox, Anthony Lenzo



TECHNICAL DIRECTION AND CAMERAWORK FOR A SERIES

Saturday Night Live, Bill DiGiovanni, John Pinto, Paul Cangialosi, Anthony Tarantino, Dave Driscoll, Brian Phraner, Daniel Erbeck

STRUCTURED REALITY PROGRAM

Queer Eye

UNSTRUCTURED REALITY PROGRAM

Love on the Spectrum

EXCEPTIONAL MERIT IN DOCUMENTARY FILMMAKING

Patrice: The Movie

DIRECTING FOR A VARIETY SPECIAL

SNL 50, Liz Patrick

DIRECTING FOR A VARIETY SERIES

Jim Hoskinson, The Late Show with Stephen Colbert

VARIETY SPECIAL (Pre-Recorded)

Conan O’Brien, The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor



GUEST ACTRESS IN A COMEDY SERIES

Julianne Nicholson, Hacks



CONTEMPORARY MAKEUP (NON-PROSTHETIC)

The Penguin, Martha Melendez, Kim Collea, Maria Maio



PROSTHETIC MAKEUP

The Penguin, Michael Fontaine, Michael Marino, Crystal Jurado, Diana Choi, Claire Flewin, Jerry Constantine, Yoichi Art Sakamoto, Bobby Diehl



PERIOD OR FANTASY/SCI-FI MAKEUP (NON-PROTHETIC)

House of the Dragon, Amanda Knight, Sara Kramer, Harriet Thompson, Bonny Monger, Helen Currie, Natalie Wickens, Vickie Ellis



PERIOD COSTUMES

Bridgerton, John Glaser, Amanda McLaughlan, Dougie Hawkes, George Sayer, Anthony Brookman



CONTEMPORARY COSTUMES FOR A SERIES

The Studio, Kameron Lennox, Betsy Glick, Tyler Kinney

CONTEMPORARY COSTUMES FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE

The Penguin, Helen Huang, Kate Smith, Austin Wittick, Rebecca Freund, Esther J. Han



FANTASY/SCI-FI COSTUMES

Andor, Michael Wilkinson, Kate O’Farrell, Richard Davies, Paula Fajardo

PERIOD OR FANTASY/SCI-FI HAIRSTYLING

Bridgerton, Erika Ökvist, Farida Ghwedar, Grace Gorman, Laura Sim, Emma Rigby, Hannah Forbes



CONTEMPORARY HAIRSTYLING

The Penguin, Brian Badie, Jenn Vasilopoulos, Mariko Miyagi



PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE CONTEMPORARY PROGRAM (ONE HOUR OR MORE)

Severance, David Schlesinger, Chris Shriver, Ann Bartek, David Schlesinger



PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE PROGRAM (HALF-HOUR)

The Studio, Julie Berghoff, Brian Grego, Claire Kaufman

PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE PERIOD OR FANTASY PROGRAM (ONE-HOUR OR MORE)

Andor, Luke Hull, Toby Britton, Rebecca Alleway

CASTING FOR A DRAMA SERIES

The Pitt, Cathy Sandrich Gelfond, Erica Berger



GUEST ACTOR IN A COMEDY SERIES

Bryan Cranston, The Studio



CASTING FOR A COMEDY SERIES

The Studio, Melissa Kostenbauder, Francine Maisler

CASTING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE

Adolescence, Shaheen Baig

STUNT COORDINATION FOR COMEDY PROGRAMMING

The Righteous Gemstones, Cory DeMeyers

STUNT COORDINATION FOR DRAMA PROGRAMMING

The Boys, John Koyama



STUNT PERFORMANCE

The Boys, Jennifer Murray, River Godland, Alec Back, Moses Nyarko

ANIMATED PROGRAM

Arcane

CHARACTER VOICE-OVER PERFORMANCE

Julie Andrews, Bridgerton

INDIVIDUAL ACHIEVEMENT IN ANIMATION (juried)

Arcane, background design

Arcane, color

Love, Death + Robots, Production Design

Love, Death + Robots, Character Animation

Love, Death + Robots, Character Design

CHOREOGRAPHY FOR SCRIPTED PROGRAMMING

Étoile, Marguerite Pomerhn Derricks



PICTURE EDITING FOR A SINGLE-CAMERA COMEDY SERIES

The Studio, Eric Kissack

PICTURE EDITING FOR A MULTI-CAMERA COMEDY SERIES

Frasier, Russell Griffin

GUEST ACTRESS IN A DRAMA SERIES

Merritt Wever, Severance



PICTURE EDITING FOR A DRAMA SERIES

Andor, Yan Miles

PICTURE EDITING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE

Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story

SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SEASON OR A MOVIE

Andor, Mohen Leo, TJ Falls, Luke Murphy, Neal Scanlan, Scott Pritchard, Joseph Kasparian, Sue Rowe, Paolo D’Arco, Jean-Clement Soret



TITLE DESIGN

Severance, Oliver Latta, Teddy Blanks



SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SINGLE EPISODE

The Penguin, Johnny Han, Michelle Rose, Alexandra Prod’homme, Erin Sullivan, Goran Pavles, Emanuel Fuchs, Ed Bruce, Nathaniel Larouche, Adrien Saint Girons



MOTION DESIGN (juried)

Octopus! Phoebe Waller-Bridge

SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES

The Last of Us, Michael J. Benavente, Chris Terhune, Joe Schiff, Christopher Battaglia, Mitchel Lestner, Jacob Flack, Odin Benitez, James Miller, Randy Wilson, Justin Helle, Ron Mellegers, Maarten Hofmeijer, Stefan Fraticelli, Brandon Bak, Jason Charbonneau

SOUND EDITING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES, MOVIE OR SPECIAL

The Penguin, Rich Bologna, Lawrence Zipf, Michael McMenomy, Angela Organ, Tony Martinez, Wyatt Sprague, Diego Perez, Matthew Haasch, Ben Holiday, Luke Dennis, Gareth Rhys Jones



SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (HALF-HOUR)

The Studio, George Haddad, Borja Sau Razquin, Stuart Martin, Randy Wilson, Justin Helle, Lorena Perez Batista, Jason Charbonneau, Stefan Fraticelli

SOUND EDITING FOR AN ANIMATED PROGRAM

Arcane, Brad Beaumont, Eliot Connors, Stephen P. Robinson, Janet Pascual, Dan O’Connell, John T. Cucci



SOUND MIXING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE

The Penguin, Andy Kris, Rich Bologna, Christof Gebert, Julien Pirrie

SOUND MIXING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)

Severance, Bob Chefalas, Jacob Ribicoff, David J. Schwartz, George A. Lara

SOUND MIXING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (HALF-HOUR) AND ANIMATION

The Studio, Lindsey Alvarez, Fred Howard, Buck Robinson, Ron Mellegers

PERFORMER IN A SHORT FORM COMEDY OR DRAMA SERIES

Desi Lydic, The Daily Show



MUSIC COMPOSITION FOR A SERIES (ORIGINAL DRAMATIC SCORE)

Severance, Theodore Shapiro

MUSIC COMPOSITION FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES, MOVIE OR SPECIAL (ORIGINAL DRAMATIC SCORE)

The Penguin, Mick Giacchino



ORIGINAL MAIN TITLE THEME MUSIC

The White Lotus, Cristobal Tapia de Veer



MUSIC SUPERVISION

The Studio, Gabe Hilfer

ORIGINAL MUSIC AND LYRICS

The Boys, Christopher Lennertz, “Let’s Put the Christ Back in Christmas”

CINEMATOGRAPHY FOR A SERIES (HALF-HOUR)

The Studio, Adam Newport-Berra



CINEMATOGRAPHY FOR A SERIES (ONE HOUR)

Severance, Jessica Lee Gagné

CINEMATOGRAPHY FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE

Adolescence, Matthew Lewis



GUEST ACTOR IN A DRAMA SERIES

Shawn Hatosy, The Pitt



TELEVISION MOVIE

Rebel Ridge