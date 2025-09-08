Creative Arts Emmy 25 | I premi della seconda serata

Come da previsione, stanotte è andata in scena la seconda serata di premiazione degli ambiti Creative Arts Emmy 2025.
Si è chiusa questa notte l’edizione 2025 dei Creative Arts Emmy, i premi premi artistici e tecnici nella programmazione televisiva americana assegnati dall’Academy of Television Arts & Sciences, per l’occasione assegnati dal Peacock Theater nel centro di Los Angeles. Dopo la chiusura della prima delle due serate in programma (i vincitori della prima serata), l’Academy ha assegnato altre 49 statuette tra scenografia, missaggio audio, trucco e sceneggiatura.
Come noto, i Creative Arts Emmy anticipano i Primetime Emmy che andranno in scena sabato 13 settembre 2025.
Tutti i vincitori delle due serate dei Creative Arts Emmy?
SHORT FORM COMEDY, DRAMA OR VARIETY SERIES
The Daily Show, Desi Lydic, “Foxsplains”; Jennifer Flanz, Ramin Hedayati, Jocelyn Conn, Matt Negrin, Jason O. Gilbert
SHORT FORM NONFICTION OR REALITY SERIES
Adolescence, The Making of Adolescence
PRODUCTION DESIGN FOR A VARIETY SPECIAL
The Oscars, Misty Buckley, Alana Billingsley, John Zuiker, Margaux Lapresle
PRODUCTION DESIGN FOR A VARIETY OR REALITY SERIES
Saturday Night Live, Akira Yoshimura, Keith Raywood, Joe DeTullio, Andrea Purcigliotti, Patrick Lynch, Sara Parks
CHOREOGRAPHY FOR VARIETY OR REALITY PROGRAMMING
The Grammy Awards, Robbie Blue
MUSIC DIRECTION
Kendrick Lamar, Tony Russell
MUSIC COMPOSITION FOR A DOCUMENTARY SERIES OR SPECIAL
Chef’s Table, Duncan Thum, David Bertok
SOUND EDITING FOR A NONFICTION OR REALITY PROGRAM
Music by John Williams, Dmitri Makarov, Tim Farrell, Richard Gould, Ramiro Belgardt
SOUND MIXING FOR A NONFICTION PROGRAM
Beatles ’64, Josh Berger, Giles Martin
SOUND MIXING FOR A VARIETY SERIES OR SPECIAL
SNL 50: The Anniversary Special, Robert Palladino, Ezra Matychak, Frank Duca, Doug Nightwine, Christopher Costello, Caroline Sanchez, Josiah Gluck, Jay Vicari, Tyler McDiarmid, Geoffrey Countryman, Devin Emke, Teng Chen
SOUND MIXING FOR A REALITY PROGRAMMING
Welcome to Wrexham, Mark Jensen
CASTING FOR A REALITY PROGRAM
Love on the Spectrum, Cian O’Clery, Sean Bowman, Emma Choate
EMERGING MEDIA PROGRAM
SNL 50 Special: Immersive Experience, Lorne Michaels, Michael DeProspo, Michael Scogin, Rick Rey, Matthew Celia
INNOVATION IN EMERGING MEDIA PROGRAMMING
White Rabbit
WRITING FOR A NONFICTION PROGRAM
The Daily Show Presents: Jordan Klepper
WRITING FOR A VARIETY SPECIAL
SNL 50, James Anderson, Dan Bulla, Megan Callahan-Shah, Michael Che, Mikey Day, Mike DiCenzo, James Downey, Tina Fey, Jimmy Fowlie, Sudi Green, Jack Handey, Steve Higgins, Colin Jost, Erik Kenward, Dennis McNicholas, Seth Meyers, Lorne Michaels, John Mulaney, Jake Nordwind, Ceara O’Sullivan, Josh Patten, Paula Pell, Simon Rich, Pete Schultz, Streeter Seidell, Emily Spivey, Kent Sublette, Bryan H. Tucker, Auguste White
HOST FOR A GAME SHOW
Jimmy Kimmel, Who Wants to Be a Millionaire?
GAME SHOW
Jeopardy!
MAKEUP FOR A VARIETY, NONFICTION OR REALITY PROGRAMMING
SNL 50, Louie Zakarian, Jason Milani, Amy Tagliamonti, Rachel Pagani, Young Bek, Stephen Kelley, Joanna Pisani
HAIRSTYLING FOR A VARIETY NONFICTION OR REALITY PROGRAM
SNL 50, Jodi Mancuso, Cara Hannah, Inga Thrasher, Amanda Duffy Evans, Chad Harlow, Gina Ferrucci, Brittany Hartman, Katie Beatty
COSTUMES FOR VARIETY, NONFICTION OR REALITY PROGRAMMING
Beyoncé Bowl
PICTURE EDITING FOR VARIETY PROGRAMMING (SEGMENT)
SNL 50, Ryan Spears, Paul Del Gesso, Christopher Salerno, Daniel Garcia, Sean McIlraith, Rhyan McIlraith
PICTURE EDITING FOR VARIETY PROGRAMMING
Cunk On Live, Damon Tai, Jason Boxall
PICTURE EDITING FOR A NONFICTION PROGRAMMING
Pee-wee As Himself, Damian Rodriguez
PICTURE EDITING FOR A STRUCTURED REALITY OR COMPETITION PROGRAM
The Traitors, Patrick Owen, Seddon-Brown
PICTURE EDITING FOR AN UNSTRUCTURED REALITY PROGRAM
Welcome to Wrexham, Sam Fricke, Jenny Krochmal, Mohamed El Manasterly, Michael Oliver, Tim Roche, Matt Wafaie, Steve Welch, Tim Wilsbach
CINEMATOGRAPHY FOR A REALITY PROGRAM
The Traitors, Siggi Rosen-Rawlings, Matt Wright, Jack Booth, Alex Bruno, Ned Ellis-Jones, Ollie Green, Quin Jessop, Guy Linton, Joshua Montague, Paul Rudge, James Spencer, Matt Thomson, Alex Took, Melvin Wright
CINEMATOGRAPHY FOR A NONFICTION PROGRAM
100 Foot Wave, Michael Darrigade, Vincent Kardasik, Alexandre Lesbats, Laurent Pujol, Karl Sandrock, Chris Smith
DOCUMENTARY OR NONFICTION SERIES
100 Foot Wave, Vince Kardasik, Ryan Heller, Michael Bloom, Maria Zuckerman, Zachary Rothfeld, Joe Lewis, Chris Smith, Nancy Abraham, Lisa Heller, Bentley Weiner
DOCUMENTARY OR NONFICTION SPECIAL
Pee-wee As Himself, Emma Tillinger Koskoff, Matt Wolf, Ronald Bronstein, Benny Safdie, Josh Safdie, Paul Reubens, Candace Tomarken
NARRATOR
Barack Obama, Our Oceans
HOST FOR A REALITY OR REALITY COMPETITION PROGRAM
Alan Cumming, The Traitors
HOSTED NONFICTION SERIES OR SPECIAL
Conan O’Brien Must Go, Conan O’Brien, Jeff Ross, Jose Arroyo, Jason Chillemi, Sarah Federowicz, Jessie Gaskell, Mike Sweeney, Aaron Bleyaert, Jordan Schlansky, Matthew Shaw
DIRECTING FOR A REALITY PROGRAM
The Traitors, Ben Archard
DIRECTING FOR A DOCUMENTARY/NONFICTION PROGRAM
Pee-wee as Himself, Matt Wolf
COMMERCIAL
Brian Cox Goes To College, Uber One for Students
LIGHTING DESIGN/LIGHTING DIRECTION FOR A SERIES
SNL, Geoff Amoral, Rick McGuinness, William McGuinness, Trevor Brown, Tim Stasse, Frank Grisanti, Reginald Campbell
LIGHTING DESIGN/LIGHTING DIRECTION FOR A SPECIAL
67th Annual Grammy Awards, Noah Mitz, Andy O’Reilly, Patrick Boozer, Ryan Tanker, Erin Anderson, Madigan Stehly, Will Gossett, Bryan Klunder, Hannah Kerman, Matt Benson, Matthew Cotter, Guy Jones, Kevin Faust
TECHNICAL DIRECTION AND CAMERA WORK FOR A SPECIAL
SNL 50, Bill DiGiovanni, John Pinto, Paul Cangialosi, Anthony Tarantino, Dave Driscoll, Brian Phraner, Daniel Erbeck, Mike Knarre, Ansel Nunez, Rick Fox, Anthony Lenzo
TECHNICAL DIRECTION AND CAMERAWORK FOR A SERIES
Saturday Night Live, Bill DiGiovanni, John Pinto, Paul Cangialosi, Anthony Tarantino, Dave Driscoll, Brian Phraner, Daniel Erbeck
STRUCTURED REALITY PROGRAM
Queer Eye
UNSTRUCTURED REALITY PROGRAM
Love on the Spectrum
EXCEPTIONAL MERIT IN DOCUMENTARY FILMMAKING
Patrice: The Movie
DIRECTING FOR A VARIETY SPECIAL
SNL 50, Liz Patrick
DIRECTING FOR A VARIETY SERIES
Jim Hoskinson, The Late Show with Stephen Colbert
VARIETY SPECIAL (Pre-Recorded)
Conan O’Brien, The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor
GUEST ACTRESS IN A COMEDY SERIES
Julianne Nicholson, Hacks
CONTEMPORARY MAKEUP (NON-PROSTHETIC)
The Penguin, Martha Melendez, Kim Collea, Maria Maio
PROSTHETIC MAKEUP
The Penguin, Michael Fontaine, Michael Marino, Crystal Jurado, Diana Choi, Claire Flewin, Jerry Constantine, Yoichi Art Sakamoto, Bobby Diehl
PERIOD OR FANTASY/SCI-FI MAKEUP (NON-PROTHETIC)
House of the Dragon, Amanda Knight, Sara Kramer, Harriet Thompson, Bonny Monger, Helen Currie, Natalie Wickens, Vickie Ellis
PERIOD COSTUMES
Bridgerton, John Glaser, Amanda McLaughlan, Dougie Hawkes, George Sayer, Anthony Brookman
CONTEMPORARY COSTUMES FOR A SERIES
The Studio, Kameron Lennox, Betsy Glick, Tyler Kinney
CONTEMPORARY COSTUMES FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE
The Penguin, Helen Huang, Kate Smith, Austin Wittick, Rebecca Freund, Esther J. Han
FANTASY/SCI-FI COSTUMES
Andor, Michael Wilkinson, Kate O’Farrell, Richard Davies, Paula Fajardo
PERIOD OR FANTASY/SCI-FI HAIRSTYLING
Bridgerton, Erika Ökvist, Farida Ghwedar, Grace Gorman, Laura Sim, Emma Rigby, Hannah Forbes
CONTEMPORARY HAIRSTYLING
The Penguin, Brian Badie, Jenn Vasilopoulos, Mariko Miyagi
PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE CONTEMPORARY PROGRAM (ONE HOUR OR MORE)
Severance, David Schlesinger, Chris Shriver, Ann Bartek, David Schlesinger
PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE PROGRAM (HALF-HOUR)
The Studio, Julie Berghoff, Brian Grego, Claire Kaufman
PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE PERIOD OR FANTASY PROGRAM (ONE-HOUR OR MORE)
Andor, Luke Hull, Toby Britton, Rebecca Alleway
CASTING FOR A DRAMA SERIES
The Pitt, Cathy Sandrich Gelfond, Erica Berger
GUEST ACTOR IN A COMEDY SERIES
Bryan Cranston, The Studio
CASTING FOR A COMEDY SERIES
The Studio, Melissa Kostenbauder, Francine Maisler
CASTING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE
Adolescence, Shaheen Baig
STUNT COORDINATION FOR COMEDY PROGRAMMING
The Righteous Gemstones, Cory DeMeyers
STUNT COORDINATION FOR DRAMA PROGRAMMING
The Boys, John Koyama
STUNT PERFORMANCE
The Boys, Jennifer Murray, River Godland, Alec Back, Moses Nyarko
ANIMATED PROGRAM
Arcane
CHARACTER VOICE-OVER PERFORMANCE
Julie Andrews, Bridgerton
INDIVIDUAL ACHIEVEMENT IN ANIMATION (juried)
Arcane, background design
Arcane, color
Love, Death + Robots, Production Design
Love, Death + Robots, Character Animation
Love, Death + Robots, Character Design
CHOREOGRAPHY FOR SCRIPTED PROGRAMMING
Étoile, Marguerite Pomerhn Derricks
PICTURE EDITING FOR A SINGLE-CAMERA COMEDY SERIES
The Studio, Eric Kissack
PICTURE EDITING FOR A MULTI-CAMERA COMEDY SERIES
Frasier, Russell Griffin
GUEST ACTRESS IN A DRAMA SERIES
Merritt Wever, Severance
PICTURE EDITING FOR A DRAMA SERIES
Andor, Yan Miles
PICTURE EDITING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE
Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story
SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SEASON OR A MOVIE
Andor, Mohen Leo, TJ Falls, Luke Murphy, Neal Scanlan, Scott Pritchard, Joseph Kasparian, Sue Rowe, Paolo D’Arco, Jean-Clement Soret
TITLE DESIGN
Severance, Oliver Latta, Teddy Blanks
SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SINGLE EPISODE
The Penguin, Johnny Han, Michelle Rose, Alexandra Prod’homme, Erin Sullivan, Goran Pavles, Emanuel Fuchs, Ed Bruce, Nathaniel Larouche, Adrien Saint Girons
MOTION DESIGN (juried)
Octopus! Phoebe Waller-Bridge
SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES
The Last of Us, Michael J. Benavente, Chris Terhune, Joe Schiff, Christopher Battaglia, Mitchel Lestner, Jacob Flack, Odin Benitez, James Miller, Randy Wilson, Justin Helle, Ron Mellegers, Maarten Hofmeijer, Stefan Fraticelli, Brandon Bak, Jason Charbonneau
SOUND EDITING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES, MOVIE OR SPECIAL
The Penguin, Rich Bologna, Lawrence Zipf, Michael McMenomy, Angela Organ, Tony Martinez, Wyatt Sprague, Diego Perez, Matthew Haasch, Ben Holiday, Luke Dennis, Gareth Rhys Jones
SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (HALF-HOUR)
The Studio, George Haddad, Borja Sau Razquin, Stuart Martin, Randy Wilson, Justin Helle, Lorena Perez Batista, Jason Charbonneau, Stefan Fraticelli
SOUND EDITING FOR AN ANIMATED PROGRAM
Arcane, Brad Beaumont, Eliot Connors, Stephen P. Robinson, Janet Pascual, Dan O’Connell, John T. Cucci
SOUND MIXING FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE
The Penguin, Andy Kris, Rich Bologna, Christof Gebert, Julien Pirrie
SOUND MIXING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)
Severance, Bob Chefalas, Jacob Ribicoff, David J. Schwartz, George A. Lara
SOUND MIXING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (HALF-HOUR) AND ANIMATION
The Studio, Lindsey Alvarez, Fred Howard, Buck Robinson, Ron Mellegers
PERFORMER IN A SHORT FORM COMEDY OR DRAMA SERIES
Desi Lydic, The Daily Show
MUSIC COMPOSITION FOR A SERIES (ORIGINAL DRAMATIC SCORE)
Severance, Theodore Shapiro
MUSIC COMPOSITION FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES, MOVIE OR SPECIAL (ORIGINAL DRAMATIC SCORE)
The Penguin, Mick Giacchino
ORIGINAL MAIN TITLE THEME MUSIC
The White Lotus, Cristobal Tapia de Veer
MUSIC SUPERVISION
The Studio, Gabe Hilfer
ORIGINAL MUSIC AND LYRICS
The Boys, Christopher Lennertz, “Let’s Put the Christ Back in Christmas”
CINEMATOGRAPHY FOR A SERIES (HALF-HOUR)
The Studio, Adam Newport-Berra
CINEMATOGRAPHY FOR A SERIES (ONE HOUR)
Severance, Jessica Lee Gagné
CINEMATOGRAPHY FOR A LIMITED OR ANTHOLOGY SERIES OR MOVIE
Adolescence, Matthew Lewis
GUEST ACTOR IN A DRAMA SERIES
Shawn Hatosy, The Pitt
TELEVISION MOVIE
Rebel Ridge
