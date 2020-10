Covid-19: Bloccate le riprese a Venezia di Mission: Impossible 7

Ci risiamo, la Città di Venezia porta male alla produzione in corso di Mission: Impossible 7. Le riprese sono state ancora bloccate a causa di alcuni casi di Covid-19 sul set.

Così come accuduto lo scorso marzo, quando la Pandemia da Covid-19 aveva bloccato la troupe di Mission: Impossible 7 in viaggio verso Venezia, anche ora, che tutto sembrava sotto controllo, l’allarme contagio sul set ha messo in difficoltà Tom Cruise e company.

Secondo la ricostruzione di Repubblica, infatti, i casi sospetti sul set sarebbero almeno 6 nella troupe, con il pericolo di un mini-folocaio in pieno sviluppo. Alcuni passi della ricostruzione:

I sospetti c’erano già giovedì sera, quando le 150 comparse, arrivate a Venezia per la prova costume e per girare qualche scena, erano state rimandate a casa all’improvviso, fino a data da destinarsi. Ieri la conferma. Ovviamente cresce la preoccupazione per come potranno continuare le riprese che prossimamente sono previste a Palazzo Ducale e al Conservatori […] Ufficialmente non è stata data nessuna motivazione, ma nel pomeriggio di venerdì fonti certe hanno confermato che ci fossero almeno sei casi. Fino ad adesso i protocolli sono stati serratissimi. La troupe si è affidata a un laboratorio privato del Trevigiano per fare e processare i tamponi, caricando i risultati online. Le comparse in questi giorni erano state infatti suddivise in gruppi e dovevano presentarsi a Palazzo Franchetti per le prove costume a orari determinati. Tutto sembrava filare per il meglio. Le riprese avevano anche riportato una boccata d’ossigeno in città, dando lavoro a tanti lavoratori dello spettacolo, fermi negli scorsi mesi a causa del Covid-19 e senza cassa integrazione.