Si è chiuso superando ogni aspettativa la ventunesima edizione di Cortinametraggio, l’appuntamento che ormai da oltre vent’anni detta la linea nel panorama dei corti in Italia.

Nonostante le criticità legate ai cantieri olimpici, che hanno reso indisponibili le storiche location come l’Alexander Girardi Hall, il festival ha saputo reagire con prontezza: la hall dell’Hotel de la Poste e il palco di Casa Esselunga sono diventati i nuovi centri nevralgici dello scambio creativo. Il bilancio finale parla di un’edizione partecipata e concreta, dove il rigore narrativo del cortometraggio è stato al centro del dibattito, arricchito dai consigli pratici della masterclass di Paolo Genovese e dal confronto costante tra giurati e giovani registi.

Tra pitching, sceneggiatura e impegno sociale: il motore di Cortinametraggio

Oltre alla vetrina cinematografica, il festival si è confermato una vera piattaforma industriale grazie ai momenti di pitching, dove i giovani autori hanno presentato i propri progetti a realtà leader come Eagle Pictures, Wildside, Demba Group e Groenlandia.

Grande attenzione è stata rivolta alla scrittura con i panel di WGI (Marianna Cappi e Francesca Massaro) e alla formazione, sostenuta dal Centro Sperimentale di Cinematografia rappresentato da Gabriella Buontempo. Tra i momenti più toccanti, il focus sulle Paralimpiadi con Davide Giorgi, che ha aperto a una riflessione necessaria sul superamento del “pietismo” nel racconto della disabilità.

Sul fronte istituzionale, il festival ha ospitato un dialogo fondamentale tra le Film Commission (Campania e Marche Cultura) e l’APT Basilicata, ribadendo come il cinema sia lo strumento d’elezione per costruire l’identità culturale e turistica dei territori.