L’edizione 2026 dei Corti d’Argento è segnata dal clima incerto di un mondo senza pace e dall’incertezza di una stagione che vive quotidianamente violenza, diritti negati, precariato. è di questo che parla al cinema la selezione ufficiale dei 23 titoli – 15 di fiction e 8 di animazione – annunciata oggi dal Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani che si prepara a celebrare in Giugno gli 80 anni dei Nastri d’Argento.

Circa 300 i corti di fiction e 40 di animazione realizzati nel 2025 e visionati tra le opere – distribuite dopo un debutto nelle rassegne specializzate e nei grandi festival – tra i quali è stata selezionata la shortlist.

A breve saranno comunicate le due cinquine finaliste prima della consegna dei Nastri d’Argento e dei Premi speciali al cinema Caravaggio di Roma giovedì 23 Aprile.

Corti d’Argento 2026 | la selezione ufficiale

Di seguito ecco i titoli presenti nelle shortlist nelle rispettive categorie: corti di fiction e animazione.

FICTION

Arca di Lorenzo Quagliozzi,

di Lorenzo Quagliozzi, Astronauta di Giorgio Giampà,

di Giorgio Giampà, Bratiska di Gregorio Mattiocco,

di Gregorio Mattiocco, Ciao, Varsavia di Diletta Di Nicolantonio,

di Diletta Di Nicolantonio, Goodbye Baghdad di Simone Manetti,

di Simone Manetti, Il Ponte di Giacomo Bendotti,

di Giacomo Bendotti, Il velo di Cristian Patanè,

di Cristian Patanè, (Im)perfetta di Nicolò Bressan Degli Antoni,

di Nicolò Bressan Degli Antoni, Io che non vivo di Cristina Puccinelli,

di Cristina Puccinelli, La bambina di carta di Fabio Vasco,

di Fabio Vasco, La casa di papà di Maria Rosaria Russo,

di Maria Rosaria Russo, Le faremo sapere di Beppe Tufarulo,

di Beppe Tufarulo, Marina di Paoli De Luca,

di Paoli De Luca, Tempi supplementari di Matteo Memè

di Matteo Memè Tutti giù per terra di Marco Simon Puccioni.

ANIMAZIONE

Per l’animazione 8 titoli che esprimono stili ed esperienze creative molto diversi tra i quali non mancano il disegno classico come l’attenzione alla sperimentazione e alle nuove tecnologie, fino all’uso esplicito di contributi creati con l’intelligenza artificiale:

Antonio di Elisa Fanais e Daniela Zottola,

di Elisa Fanais e Daniela Zottola, Château la belle di Gianmarco Serra e Simona Nobile,

di Gianmarco Serra e Simona Nobile, Confini, canti di Simone Massi,

di Simone Massi, In Our Hands di Camillo Sancisi,

di Camillo Sancisi, I Tredesin di Bianca Girardi,

di Bianca Girardi, Rukeli di Alessandro Rak,

di Alessandro Rak, Vista mare di Nicola Bartoleschi, Nicoletta Busto ed Emanuele Ricciardi,

di Nicola Bartoleschi, Nicoletta Busto ed Emanuele Ricciardi, Ziki di Roberta Palmieri, Olga Sargenti.

ANCHE I ‘NASTRI d’ARGENTO’ IN SALA CON ‘CORTO CHE PASSIONE’

Una selezione dei Corti d’Argento, dopo la premiazione di fine Aprile anche quest’anno sarà in sala a Maggio replicando la felice esperienza di Corto che passione, un’iniziativa immaginata e organizzata dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai, l’Associazione Nazionale Esercenti Cinema, Rai Cinema ed Alice nella Città, in collaborazione con l’Italian Short Film Association, con il sostegno della Direzione generale Cinema e audiovisivo del MiC e di Deluxe Digital.

Un’occasione unica per valorizzare il “formato breve” e far conoscere i giovani talenti al grande pubblico, grazie anche alla collaborazione di AFIC – Associazione Festival Italiani di Cinema, Associazione U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) e Collettivo under 35 (100autori, WGI, ANAC), che aiuteranno a valorizzare l’iniziativa partecipando anche con la loro presenza in sala.

Un’attività preziosa alla quale i Nastri d’Argento hanno aderito con entusiasmo unendosi – come il David di Donatello che inaugura la serie delle uscite in sala – a quest’esperimento che porterà ancora una volta sul grande schermo il meglio di un mondo sempre più aperto al talento, alla creatività e alla sperimentazione.

FONDAZIONE NOBIS E MEDIA FENIX: DUE PARTNER PREZIOSI

Ancora una volta con i Corti d’Argento due partner che assicurano attenzione e supporto agli autori dei cortometraggi selezionati. La Fondazione Nobis sceglierà infatti un vincitore da segnalare tra gli autori più giovani assegnando il Premio Nobis. E ancora una volta, grazie alla società Media Fenix partner dei Corti d’Argento, sceglierà un autore al quale assicurare un premio in servizi utile per la postproduzione di un suo prossimo corto.

IL NUOVO DIRETTIVO DEI GIORNALISTI CINEMATOGRAFICI

Premi e menzioni speciali saranno consegnati, oltre ai Nastri d’Argento, dal nuovo Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici SNGCI che ha coordinato la selezione dei Corti d’Argento ed è composto da Laura Delli Colli (Presidente), Paolo Sommaruga (Vice presidente), Fulvia Caprara, Nicole Bianchi e Damiano Panattoni affiancati nel Consiglio Nazionale da Maurizio di Rienzo, Fabio Falzone e Stefania Ulivi. Con Susanna Rotunno alla Segreteria organizzativa e Franco Mariotti Sindaco Unico.