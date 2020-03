Coronavirus: Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson sono risultati positivi in Australia

É stato lo stesso attore americano, Tom Hanks, ad annunciare di essere positivo al tampone del Coronavirus. A scriverlo sui propri profili social, é stato l'attore ammettendo che lui e sua moglie Rita Wilson si trovano in Australia e si sono sottoposti al test, risultando positivi.

"Ciao gente. Rita ed io siamo in Australia. Ci siamo sentiti stanchi, raffreddati, con dolori al corpo. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche febbre lieve. Ci siamo sottoposti al test del coronavirus ed è risultato positivo.

Bene, ora… cosa fare?Il personale medico ha protocolli che devono essere seguiti. Noi Hanks verremo testati e isolati per tutto il tempo necessario per la salute e la sicurezza pubblica. Non si può far altro se non avere un approccio giorno per giorno, no?

Vi terremo aggiornati.

Prendetevi cura di voi! Hanx!"

Tom Hanks e sua moglie Rita si trovavano in Australia per le riprese del biopic su Elvis Presley con la regia di Baz Luhrmann, di cui sono produttori.