L'Emergenza Coronavirus non risparmia neppure i mutanti Marvel. Il cinecomic New Mutants è stato ufficialmente rimandato da Disney.

Atteso nelle sale Usa dal 3 aprile 2020 (in Italia dal 2 aprile), ad oggi il cinecomic non ha una data di uscita ufficiale. Per i Nuovi Mutanti si tratta dell'ennesimo rinvio dall'inizio della produzione, il primo che non riguarda la sua qualità.

New Mutants

Il film è stato diretto da Josh Boone. La sceneggiatura firmata da Scott Neustadter e Michael H. Weber. Tra i produttori Simon Kinberg e Lauren Shuler Donner.

CAST: Alice Braga, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt e Anya Taylor-Joy.

TRAMA: New Mutants è un fumetto parte dell’X-Men Universe firmato da Chris Claremont e Bob McLeod, protagonisti un nuovo gruppo di mutanti, al suo interno solitamente vengono narrate le avventure di personaggi quali Wolfsbane, Mirage, Cannonball, Sunspot e Magik.

AL CINEMA: Non Definita.