Coronavirus: Bloccate le riprese a Berlino di Matrix 4

Warner Bros ha deciso di bloccare le rirpese a Berlino di Matrix 4 a causa della crescente preoccupazione per l'Emergenza Coronavirus.

Quella legata al film di Lana Wachowski era l'ultima grossa produzione targata Warner Bros ancora in corso, in precedenza erano state sospese le riprese di The Batman e Animali Fantastici 3.

Le riprese di Matrix 4 in questi giorni erano in corso presso gli studi di studi Babelsberg, e avrebbero dovuto volgere al termine entro pochi giorni.

Matrix 4

PRODUZIONE : Le riprese sono partite dal mese di febbraio, con location Chicago. Il film sarà diretto da Lana Wachowski. La regista ha messo mano alla sceneggiatura in compagnia di Aleksander Hemon e David Mitchell. In cabina di produzione Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures.

CAST : Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra.

TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Negli Usa dal 21 maggio 2021.