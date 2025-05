Constantine 2 | Keanu Reeves deluso dalla sceneggiatura?

E’ passato quasi un anno dall’ultima notizia sul tanto agognato Constantine 2, ma a che punto è realmente la produzione del film?

In occasione del tour promozionale per Until Dawn, dove ha interpretato uno dei protagonisti del film ispirato al mondo dei videogames, l’attore Peter Stormare (Lucifero nel film originale) ha offerto un piccolo aggiornamento proprio su Constantine 2 che, a quanto pare, potrebbe non essere di gradimento per i tanti appassionati speranzosi di poter abbracciare nuove avventure dell’antieroe John Constantine.

L’attore di fatto ha riferito che Keanu Reeves (protagonista e produttore del sequel) non è felice della qualità espressa dalla sceneggiatura (firmata da Akiva Goldsman), e che l’idea di base resta quella di proseguire sulla strada tracciata dal film originale, evitando pertanto di realizzare un film in pieno stile Marvel.

“[C’è] un sacco di tira e molla, perché… credo che Keanu [Reeves] non sia molto soddisfatto delle sceneggiature“, ha detto l’attore a The Direct. “Dato che il primo non ha avuto un grande successo all’inizio, è diventato un insuccesso e un film di culto, e ora è uno dei più grandi film di culto di sempre… Per fare un sequel, gli studios vogliono avere, sai, macchine che volano in aria. Vogliono che la gente faccia infradito e combatta in scene d’azione.” Stormare ha poi continuato: “Ne abbiamo parlato. Vuole fare un sequel molto simile al primo.”

“Ci è voluto molto tempo perché [l’originale] diventasse un film di culto. Ha funzionato davvero bene, e funzionerà di nuovo con il pubblico“, ha concluso Stormare. “Non c’è bisogno di aggiungere troppa azione e sparatorie. Ci sono altri film. Non trasformarlo in un grande film Marvel… [Non trasformarlo] in un volare in giro imbracati tutto il tempo e spararci a vicenda. Non usare le armi pesanti. Lascia stare.”

Come dar torto al mitico Keanu Reeves?

Constantine 2 | Cosa Sappiamo del Film

Il film è stato affidato alla regia di Francis Lawrence, con Akiva Goldsman in cabina sceneggiativa. Goldsman produrrà con la sua Weed Road Pictures, così come J.J. Abrams e Hannah Minghella per Bad Robot. Lorenzo di Bonaventura figurerà come produttore esecutivo. Nel cast è confermato il ritorno di Keanu Reeves, ma anche quello di Peter Stormare.

L’originale Constantine è approdato nelle sale nel corso del 2005 portando nelle casse della Warner Bros un incasso di 230 milioni di dollari su di un costo di 100. Nel film Reeves dava volto ad un demonologo con dei poteri sovrannaturali in punto di morte, il cui unico scopo era quello di purificare la sua anima scacciando i demoni dalla Terra.