Constantine 2 | Keanu Reeves parla di nuove speranze

Il tempo passa e le speranze di poter un giorno vedere Keanu Reeves vestire nuovamente i panni dell’anti-eroe DC “John Constantine” sono sempre più basse, o almeno così sembrebbe.

A portare un po’ di speranza al popolo dei fan DC Comics è stato lo stesso Keanu Reeves in occasione di una recente intervista riportata in rete da GamesRadar. “Incrociamo le dita. È arrivata un’altra bozza della sceneggiatura“, ha detto Reeves. “Stiamo aspettando. La porteremo in studio e speriamo che piaccia anche a loro“.

Le parole dell’attore sembrerebbero voler portare nuova speranza, ma le “lungaggini” produttive legate alla realizzazione di Constantine 2 stanno portando avanti problematiche importanti, una tra queste è l’età dello stesso Reeves (61 anni), ma anche l’incastro degli impegni lavorativi dei vari interessati, i quali stanno continuando ad impegnare le loro agende lavorative in attesa di un via libera che stenta ad arrivare.

L’ultimo aggiornamento sullo stato del film è arrivato lo scorso maggio, per l’occasione Peter Stormare (il Diavolo nel primo Constantine) ha riferito che le problematiche sulla realizzazione del film stavano aumentando anche a causa della mancanza di una sceneggiatura adeguata (trovate a questo nostro indirizzo le parole di Stormare).

Cosa sappiamo di Constantine 2

Il film è stato affidato da tempo alla regia di Francis Lawrence, con Akiva Goldsman in cabina sceneggiativa. Goldsman produrrà con la sua Weed Road Pictures, così come J.J. Abrams e Hannah Minghella per Bad Robot. Lorenzo di Bonaventura figurerà come produttore esecutivo. Nel cast è confermato il ritorno di Keanu Reeves, ma anche quello di Peter Stormare.

L’originale Constantine è approdato nelle sale nel corso del 2005 portando nelle casse della Warner Bros un incasso di 230 milioni di dollari su di un costo di 100. Nel film Reeves dava volto ad un demonologo con dei poteri sovrannaturali in punto di morte, il cui unico scopo era quello di purificare la sua anima scacciando i demoni dalla Terra.