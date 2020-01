Prime conferme dal casting della quinta stagione di The Expanse

E' ufficialmente partito il casting relativo alla quinta stagione di The Expanse, la serie sci-fi distribuita da Amazon Prime Video.

Questa mattina Deadline ha confermato che gli attori Keon Alexander (NCIS, Impulse), Nadine Nicole (Casual) e Jasai Chase Owens (The Deuce) sono stati confermati anche per la quinta stagione, divenendo tra l'altro parte ufficiale del cast. Ricordiamo che Alexander e Nicole sono stati ricorrenti nella quarta stagione, mentre Owens solo guest star. La fonte ha infine confermato Lily Gao come ricorrente.

Avete già letto la nostra recensione della quarta stagione di The Expanse? Fatelo a questo indirizzo.

The Expanse (Quinta Stagione)

Lo show è stato scritto e creato da Mark Fergus e Hawk Ostby.

La serie The Expanse è ambientata 200 anni nel futuro e si basa sui romanzi scritti da Daniel Abraham e Ty Franck, usando il nome James S.A. Corey, impegnati anche come produttori esecutivi dell’adattamento televisivo insieme allo showrunner Naren Shankar.

I protagonisti sono Steven Strait, Shohreh Aghdashloo, Dominique Tipper, Cas Anvar, Wes Chatham e Frankie Adams. Il cast della quinta stagione si amplia con Keon Alexander, Nadine Nicole, Jasai Chase Owens, Lily Gao.

La quarta stagione di The Expanse è disponibile su Amazon Prime Video dal 13 dicembre 2019. La quinta è attualmente in fase di sviluppo.